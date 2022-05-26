Dünyanın en zengin futbol kulübü Real Madrid!

İspanya devi Real Madrid, devasa özel yatırım anlaşması ve başarılarla dolu sezonun ardından dünyanın en zengin takımı listesinde yeniden zirveye yerleşti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İspanya La Liga’da şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen Real Madrid, Forbes’ın futbolun en zengin kulüpleri listesinde yeniden zirveye yükseldi.

Cumartesi günü Liverpool ile Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacak olan ve La Liga’da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, her iki turnuvadan da elde ettiği nakit para ile kasasını dolduracak.

Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılı performansı sayesinde 100 milyon sterlini aşan bir para kazanan Real Madrid, gelirini %7 artırarak ezeli rakibi Barcelona’yı geçti ve en zengin kulüp oldu. Santiago Bernabeu’nun yenilenmesi için 675 milyon sterlin harcayan Real Madrid, kısa süre önce dev bir anlaşma yaptı.

1. Real Madrid – 4,1 milyar sterlin

2. Barselona – 4 milyar sterlin

3. Manchester United – 3.65 milyar sterlin

4. Liverpool – 3.54 milyar £

5. Bayern Münih – 3.4 milyar £

6. Manchester City – 3,3 milyar sterlin

7. PSG – 3,3 milyar sterlin

8. Chelsea – 2,4 milyar sterlin

9. Juventus – 1,9 milyar sterlin

10. Tottenham – 1,86 milyar sterlin

Yatırım şirketi Sixth Street and Legends’a yeni Santiago Bernabeu stadının bazı işletmelerini 20 yıllığına kiralayan Madrid, 301 milyon sterlin gelir elde etti. Sixth Street, stadın bazı gelirleri için yüzde 30 hak sahibi olacak.

Covid pandemisi, özellikle statların boş kalmasına neden olduğu için hem Real Madrid’i hem de Barcelona’yı olumsuz yönde etkiledi. Bernabeu’daki tadilatlar JP Morgan ve Bank of America tarafından finansa edilirken, kümülatif borçlanma 669 milyon sterline ulaştı.

EN ZENGİN ALTINCI SPOR KULÜBÜ

Real, Dallas Cowboys, New York Yankees, New York Knicks, Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers’tan sonra dünyanın en değerli altıncı spor kulübü oldu. Madrid’in ezeli rakibi Barcelona ise, büyük borçlar ve istikrarsız mali durum nedeniyle zor günler geçirse de, Forbes’a göre en değerli ikinci futbol kulübü olmaya devam etti.

İlginizi Çekebilir Julian Alvarez 6 gol attı, tarihe geçti! 'Haaland yedek kalabilir'