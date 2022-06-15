Efsane Marco Van Basten’den olay Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yorumu

Hollanda ve dünya futbolunun efsane isimlerinden olan Marco Van Basten, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kıyaslamasında tarafını 'çok keskin' biçimde belli etti.

Sozcu.com.tr

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Hollandalı efsane futbolcu Marco Van Basten, Cristiano Ronaldo’nun Lionel Messi’den daha iyi olduğunu düşünenlerin futbol hakkında hiçbir şey bilmediği konusunda açıklamalar yaptı.

PSG’nin yıldızı Messi ve Manchester United’ın lideri Cristiano Ronaldo, ışıltılı kariyerleri boyunca hep kıyaslandılar. İki yıldızın futbol piyasasına adım attıkları günden bu yana dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğu tartışması devam ediyor.

Goller, ödüller ve asistler söz konusu olduğunda ikiliyi birbirinden ayırmak neredeyse imkansız. Ancak Van Basten devam eden tartışmalarla ilgili olarak çok keskin ifadeler kullandı.

İtalyan basınına röportaj veren 57 yaşındaki Van Basten, “Cristiano harika bir oyuncu ama onun Messi’den iyi olduğunu söyleyenler futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar ya da bunu kötü niyetle söylüyorlar” dedi.

Messi’nin eşi benzeri olmadığını dile getiren Van Basten, “Messi türünün tek örneği. Taklit etmek ve tekrarlamak imkansız. Onun gibi bir oyuncu her 50 veya 100 yılda bir gelir. Çocukken, futbol dehası potasına düştü” şeklinde konuştu.

TARİHİN EN İYİ ÜÇ OYUNCUSU LİSTESİNE KOYMADI

Sakatlanmadan önce üç Ballon d’Or kazanan eski Milan ve Ajax efsanesi, 28 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı. Tüm zamanların en iyi üç oyuncusu arasına Messi’yi koymayan Van Basten, “Pele, Maradona ve Cruyff benim için tarihin en büyük üç oyuncusu. Çocukken Cruyff gibi olmak istiyordum. Benim arkadaşımdı. Onu özledim. Pele ve Maradona da inanılmazdı” diyerek şöyle devam etti:

“Messi de harika bir oyuncu ama Maradona bir takımda her zaman daha fazla kişiliğe sahipti. Savaşa girmek için kendini öne koyan Messi değil.”