Efsane müzisyen George Roger Waters’tan Şili’de Filistin’e destek

İngiliz müzisyen George Roger Waters'a Şili'yi ziyaretinde Palestino Futbol Kulübü'nün forması hediye edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pink Floyd’un efsanevi solisti ve baş gitaristi George Roger Waters’a Şili’yi ziyaretinde ülkedeki Filistinlilerin kurduğu Palestino Futbol Kulübü’nün forması hediye edildi.

Palestino Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabı X’ten yapılan paylaşıma göre, kulüp yetkililerince Waters’a Filistin haritasının yer aldığı kulübün forması takdim edildi. Filistin’e yönelik desteği dolayısıyla Waters’a teşekkür eden kulüp yetkilileri, “Şili’de bulunduğu sürede İngiliz sanatçıyı ziyaret ettik ve ona dünyanın en güzel formasını hediye ettik. Filistin’e destek verdiğiniz için ve halkın sesini duyurduğunuz için size minnettarız” ifadelerini kullandı.

Roger, gracias por compartir nuestros valores, nuestra solidaridad con Palestina y darle voz a #TodoUnPueblo pic.twitter.com/KJWpidWSdl — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) November 27, 2023

İngiliz müzisyen ve besteci Waters, dünya turu kapsamında 25-26 Kasım’da Monumental Stadyumu’nda konser vermişti.

Konserleri sırasında Filistin’e destek olan Waters, İsrail’i destekleyen hesaplar tarafından “Yahudi düşmanı” ilan edilmişti.

PALESTINO FUTBOL KULÜBÜ

1900’lü yıllarda Şili’ye göç eden 500 bine yakın Filistinlinin başkent Santiago’da 1920’de kurduğu Palestino Spor Kulübü (Club Deportivo Palestino), Şili futbolunda köklü bir konuma sahip. Kulübün 1955 ve 1958’de olmak üzere 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Çoğu Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı göçmenler, bu sebepten yeni ülkelerinde “Los Turcos” olarak anılıyor. (AA)