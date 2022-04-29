Eintracht Frankfurt taraftarının, Londra istilası son anda engellendi!

Barcelona stadını 30 bin kişiyle adeta istila eden Eintracht Frankfurt taraftarları, West Ham United deplasmanına da benzer bir çıkarma yaptı. Ancak bu kez işler aynı şekilde ilerlemedi...

Sozcu.com.tr

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Avrupa Ligi’de Barcelona’yı eleyerek yarı finale yükselen Alman ekibi Eintrachtf Frankfurt finale doğru adım adım ilerlerken, taraftarlarının yarattığı yine gündem oldu.

Camp Nou’da oynanan Barcelona maçına 30 bin Alman taraftarın katılması, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı gibi İspanyol kulübünde ise infiale yol açmıştı. Barcelona stadında kombine sahibi olan taraftarların biletlerini de alan ve adeta iç saha maçı gibi oynanan mücadele sonunda Barcelona’yı eleyen Frankfurt, yarı finalde West Ham United ile eşleşti.

Geçtiğimiz akşam Londra’da oynanan ve Frankfurt’un 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta benzer sahnelerin yaşanması son anda engellendi. Alman taraftarlar 10 bin kişiyle Londra sokaklarında dev bir kortej oluştursa da, UEFA’nın izin verdiği 3 bin kişi stada girebildi.

“Eintracht Frankfurt Internacional” Mais uma leva de torcedores em Londres EFC Einhard Adler Seligenstadt / Instagram#SGEuropa #WHUSGE #UEL pic.twitter.com/sEiA9kEpiw — Eintracht Frankfurt (@Eintracht_por) April 28, 2022

‘KOMBİNELERİNİZİ SATARSANIZ…’

Barcelona’nın düştüğü durumu yaşamak isteyemen West Ham United yönetiminin, maç öncesi taraftarlarına yoğun uyarılarda bulundu. İngiliz ekibi, kombine sahibi taraftarların biletlerini satmaları halinde kombinelerinin iptal edileceğini, sezonun geri kalanında ve 2022-23 sezonunda stada giremeyecekleri konusunda bildirimde bulundu.

İNGİLİZLER YİNE DE SUSTURAMADI

Buna rağmen, West Ham United deplasmanında tribündeki yerlerini alan 3 bin E. Frankfurt taraftarı maç boyunca yoğun tezahüratlarda bulundu ve 80 bin kişilik statta İngiliz taraftarlar bu sesleri bastırmakta zorlandı.

Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, maç öncesi yaptığı açıklamada, “Buradaki güvenlik kontrolleri öyle detaylı ki, artık buraya girmek bile zor. Bunu kabul etmek zorundayız” diyerek alınan önlemlerin yoğunluğuna dikkat çekti.

Frankfurt, West Ham United’ı Ansgar Knauff ve Daichi Kamada’nın golleriyle 2-1 yenerken, İngiliz ekibinin tek golü Michail Antonio’dan geldi. İki kulüp, 5 Mayıs’taki rövanş maçında Almanya’da tekrar bir araya gelecek.

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