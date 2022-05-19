Eintracht Frankfurt’un yıldızı Filip Kostic’i ‘kahraman’ yapan yanlış e-posta

Sezon başında Eintracht Frankfurt'tan ayrılmak için eşyalarını toplamaya başlayan Filip Kostic, transfer döneminin en ilginç olaylarından biri yaşanınca takımda kalmıştı. O dönem hayal kırıklığına uğrayan 29 yaşındaki Sırp oyuncu, bu olayın kendisini kahramana dönüştüreceğinden habersizdi...

Derleyen: Alican ÖZCAN

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UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’ı penaltılarla deviren ve rüya gibi bir sonuçla şampiyon olan Eintracht Frankfurt, 42 yıl sonra Avrupa’da kupa kaldırdı. Alman kaleci Kevin Trapp’in yaptığı kritik kurtarışların yanı sıra Kamada ve Borre gibi isimler şampiyonlukta kilit rol oynadı. Ancak Filip Kostic’in hikayesi hepsinden farklı…

Avrupa Ligi’nde yaptığı 6 asistle (ikisi Fenerbahçe’ye karşı) asist kralı olan Filip Kostic, özellikle Real Betis ve Barcelona maçlarındaki gol ve asist katkılarıyla Frankfurt’u ayakta tutan isim oldu. Sezon başında takımdan ayrılmak için bavullarını toplayan Sırp futbolcu, yanlış bir e-posta nedeniyle Alman ekibinde kalınca kaderi de onu kahraman yaptı.

Kostic’in hikayesi, sezon başı transfer döneminin en dikkat çekici olaylarından biriydi. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Kostic transferini yaparak takımının hücum gücüne katkı yapmak istedi ve İtalyan kulübü, transfer penceresinin kapanmasına birkaç gün kala Frankfurt ile temasa geçti. Alman ekibi Kostic için 15 milyon euroluk bir değer biçerken, Lazio bu parayı ödemeyi kabul etti.

E-POSTA ADRESİNDEKİ HATA!

Ancak Lazio, Frankfurt’un istediği teklifi yollamasına rağmen resmi imzalar atılmadı. İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Igli Tare, birkaç gün sonra yaşananları şöyle anlattı:

“Altı ya da yedi gün önce Markus Krösche’ye (Frankfurt Sportif Direktörü) Kostic’i almak istediğimizi söyledim. Bizden yazılı bir teklif yapmamız istendi ve e-posta yoluyla gönderdik. Ama teklif olmadığı söylendi.”

Ancak Alman gazetesi Bild’e göre, Eintracht Frankfurt tarafı bu kargaşada haklı olan taraftı. Çünkü Lazio’nun teklifi hiç gelmedi. Sebebi Lazio’nun e-postayı göndermemesi değil, yanlış yere göndermesiydi. Lazio’nun e-posta adresi bölümüne “eintrachtfrankfurt” yerine “eintrachtfranfurt” yazdığı ve ‘k’ harfini unuttuğu ortaya çıktı.

Ayrıca Bild, Lazio’nun 10 milyon eurodan fazla ödemek istemediği için hatanın bilerek yapıldığını ve Sarri ile olan ilişkilerin bozulmaması için böyle bir yönteme başvurulduğunu yazdı.

AFFEDİLDİ, KAHRAMAN OLDU

Frankfurt’tan ayrılmaya hazırlanırken takımda kalan ve hayal kırıklığı yaşayan Kostic, teknik direkör Oliver Glasner’le de arası bozulunca sezon başında takımdan uzak kaldı. Ancak ligler başlamadan önce affedilen ve takıma dönen 29 yaşındaki Kostic, Avrupa Ligi’ne damga vurarak 42 yıl sonra gelen şampiyonluğun mimarlarından oldu.

BADEM GÖZLÜ KOSTIC

Geçen sezon 15 milyon euroya gözden çıkartılan Filip Kostic, Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından Frankfurt yöneticilerinin göz bebeği oldu. Rangers maçından sonra Kostic’in geleceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, Sırp futbolcunun takımdaki son maçını oynayıp oynamadığına ilişkin soruya “Hayır, sanmıyorum” yanıtını verdi. Bu sezon Bundesliga’da 31 maçta 4 gol atıp 9 asist yapan Kostic, Avrupa Ligi’ndeki 12 maçta 3 gol-6 asistle yıldızlaştı.

İŞLER KIZIŞABİLİR, INTER…

Ancak Kostic’in bu performansı ve sözleşmesinin 2023’te sona erecek olması, Sırp futbolcunun taliplerinin artmasına da neden oldu. Alman kulübü, gelecek sezon sonunda serbest kalacak olan Kostic’ten para kazanmak istiyorsa, bu yaz oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmek zorunda. Ve Sky’ın haberine göre, Kostic’in İtalyan danışmanlık ajansı, Inter yetkilileri ile şimdiden yoğun görüşmeler içinde. Kostic, Serie A deviyle 4 yıllık sözleşme imzalama ve yıllık 5 milyon euro alma konusunda anlaşmaya varmak üzere…

Avrupa Ligi şampiyonluğuna rağmen bu yıl 30 milyon euroluk bir kayıp bekleyen Frankfurt’un kemer sıkma politikası uygulaması gerekebilir. Bu nedenle Kostic’e gelebilecek teklifleri dikkatle dinleyecek olan Frankfurt’un kapısı İngiliz kulüpleri tarafından da aşındırılıyor. Premier Lig’in yeni zengin kulübü Newcastle United da, Sırp futbolcu için 14 milyon euroluk bir teklif hazırlığında.

Not: Haberdeki bilgiler “AS” ve “n-tv.de” sitelerinden alınmıştır.

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