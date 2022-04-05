Emmanuel Macron, Mbappe’nin PSG’de kalması için devreye girdi

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin hangi takıma transfer olacağı Erling Haaland ile birlikte merak edilen isim olan Kylian Mbappe için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron devreye girdi!

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Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi’ne veda ettiği sezonda ligde son 8 haftaya 12 puan farkla lider girdi. PSG, neredeyse sezonu saha içerisinde tamamlarken bir yandan da Kylian Mbappe’yi elinde tutmak için her yolu deniyor.

Son olarak Fransa basınında yer alan habere göre; 23 yaşındaki süper yetenek için devreye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron devreye girdi. Macron, ismi Real Madrid ile anılan Dünya Kupası şampiyonu Mbappe’yi takımında kalması için ikna etmeye çalışıyor.

Fransa Milli Takımı’nın en büyük yeteneği olan, PSG’de ise performansıyla öne çıkıp taraftarların Lionel Messi ve Neymar’dan daha çok sevdiği Mbappe’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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“Karar vermedim. Karar vermiş olsaydım bunu saklamazdım. Düşünüyorum çünkü çok yeni unsur oluştu” diyen Mbappe’nin Real Madrid hayali çocukluk fotoğrafları sayesinde ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e elendikleri eşleşmede İspanya’daki maçta gol atan Mbappe’nin La Liga deviyle söz kestiği iddia edilmişti.

Arasının çok iyi olduğu Karim Benzema, Mbappe’yi Real Madrid’e gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Ancak son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron da araya girdi.

PSG, Mbappe’nin takımda kalması için Neymar ve Messi’den daha fazla maaş vermeye hazır olduğu belirtilirken; Real Madrid Başkanı Perez de bonservis bedeli ödemeyecekleri Mbappe için kesenin ağzını açmaya hazır.