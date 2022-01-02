Enes Ünal Real Madrid’i yıktı! Müthiş form

İspanya'da yeni yılın ilk maçında Getafe, lider Real Madrid'i konuk etti. Getafe, formunun zirvesindeki Milli yıldız Enes Ünal'ın golüyle rakibini devirdi. Yakaladığı formu yeni yılda da sürdüreceğinin işaretini veren Enes Ünal, La Liga'da 2022'nin ilk golünü kaydetti.

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İspanya La Liga’nın 20. haftasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Getafe, lider Real Madrid’i konuk etti. Yeni yılın ilk maçında Getafe, Real Madrid’i Enes Ünal’ın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Getafe’de 2021’in sonunda müthiş bir form grafiği yakalayan Enes Ünal, 2022 yılında da başarılı performansını sürdüreceğinin ilk işaretini Real Madrid karşısında verdi. Karşılaşmada henüz 9. dakikada oynanırken sahneye çıkan Enes Ünal, Eder Militao’nun hatasını affetmedi ve takımını öne geçirdi. Militao’nun savunmadan çıkarken kaptığı topla ceza sahası içine giren Enes Ünal, yaptığı düzgün vuruşla ağları havalandırdı.

Maçın henüz başında bulduğu golle öne geçen Getafe, 90 dakika boyunca bu avantajını korumayı başardı. Yeni yılın ilk maçında lig liderini deviren Getafe, önemli bir galibiyete imza atmış oldu. Enes Ünal, hem lider Real Madrid’i yıkan hem de La Liga’da 2022 yılında atılan ilk golü kaydetmiş oldu. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Enes Ünal, Real Madrid ağlarına bıraktığı golle, Getafe maçıyla çıktığı son dokuz maçta ağları 6. kez havalandırdı.

Getafe bu galibiyetle puanını 18’e yükseltirken, Real Madrid 46 puanda kaldı.