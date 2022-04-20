Enes Ünal VAR’a takıldı ama Getafe kazandı: 0-2

İspanya La Liga 33. hafta karşılaşmasında Celta Vigo'ya konuk olan Getafe 2-0'lık galibiyetle kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet elde etmeyi başardı. Son haftaların golcü futbolcusu Enes Ünal yine ağları sarstı ama bu kez VAR'a takıldı.

Sozcu.com.tr

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Milli futbolcumuz Enes Ünal’ın formasını giydiği Getafe, La Liga 33. haftasında Celta Vigo’ya konuk oldu.

Maçın 23. dakikasında Borja Mayoral’ın golüyle 1-0 öne geçen Getafe ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip, 51. dakikada Enes Ünal’ın asistinde yine Mayoral ile golü buldu ve skoru 2-0’a getirdi.

Bu sezon 31 maçta 15 gole imza atan ve son 11 maçta 9 gol kaydeden 24 yaşındaki Enes Ünal, 70. dakikada Getafe’nin üçüncü golünü kaydetti ama VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Getafe 2-0’lık galibiyetle puanını 35 yaptı ve 14. sıraya yükseldi. Celta Vigo ise 39 puanla 11. sırada yer aldı. Öte yandan Getafe forması giyen bir başka milli oyuncu Okay Yokuşlu 90+5’te oyuna dahil oldu.

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