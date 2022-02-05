Enes Ünal ve Cengiz Ünder fırtına gibi esiyor!

Milli futbolcular Enes Ünal, Getafe formasıyla İspanya'da; Cengiz Ünder ise Marsilya formasıyla Fransa'da takımlarına büyük katkı sağlamayı sürdürüyorlar.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’da liglere verilen aralar sona verdi ve heyecan Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Avrupa’daki lejyonerlerimiz Enes Ünal ile Cengiz Ünder, lige enfes performansla geri döndü.

Getafe forması giyen Enes Ünal, takımının Levante’yi 3-0 yendiği karşılaşmada 1 ve 29. dakikalarda fileleri sarsarak iki golle yıldızlaştı. Getafe puanını 25 yaparak ateş hattından uzaklaştı.

Sezona tutuk başlayan Enes Ünal, Getafe formasıyla çıktığı son 12 lig maçında 9 gol atmayı başardı.

CENGİZ ÜNDER OYUNA BİR GİRDİ PİR GİRDİ!

Angers karşısında karşısında 11. dakikada 2-0 geriye düşen Marsilya, ikinci yarıda öne geçmeyi başardı! Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Marsilya rakibini 5-2 yenerek ilk iki iddiasını sürdürdü.

Cengiz’in oyuna 64. dakikada girdiği karşılaşmada milli futbolcu 78. dakikada takımının 4. golünü atan ve hat-trick yapan Milik’e güzel bir ortayla asist yaptı.

85. dakikada ise Cengiz Ünder’den Marsilya taraftarını mest eden bir gol geldi! Ceza sahası dışından topa gelişine sol ayağıyla vuran Cengiz, kalecinin çaresiz bakışları arasında Angers filelerini sarsmayı başardı.

Cengiz bu maçla birlikte gol sayısını 9 yaparken, 2 de asiste imza atmış oldu.