Enes Ünal ve Cengiz Ünder fırtına gibi esiyor!

Avrupa’da liglere verilen aralar sona verdi ve heyecan Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Avrupa’daki lejyonerlerimiz Enes Ünal ile Cengiz Ünder, lige enfes performansla geri döndü.

Getafe forması giyen Enes Ünal, takımının Levante’yi 3-0 yendiği karşılaşmada 1 ve 29. dakikalarda fileleri sarsarak iki golle yıldızlaştı. Getafe puanını 25 yaparak ateş hattından uzaklaştı.

Sezona tutuk başlayan Enes Ünal, Getafe formasıyla çıktığı son 12 lig maçında 9 gol atmayı başardı.

HIGHLIGHTS | @EnesUnal16 at the double as @GetafeCF‘s hot streak continues.

