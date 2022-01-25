Erbil Bozkurt: ‘Acun Ilıcalı sayesinde Hull şehri futbolu yeniden sevecek’

Uzun yıllardır İngiltere futbolunun içinde yer alan ve QPR'da kaleci antrenörlüğü yapan Türk çalıştırıcı Erbil Bozkurt, Acun Ilıcalı'nın Ada futboluna girişi ve Türkiye'deki kaleciler hakkında önemli sözler sarf etti.

Alican ÖZCAN

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İngiltere Championship takımlarından QPR’da kaleci antrenörlüğü yapan Erbil Bozkurt, Sözcü Spor’a özel açıklamalar yaptı.

Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City ile aynı ligde yer alan QPR, son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle yeniden Premier Lig’e yükselme konusunda önemli bir avantaj yakaladı. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan QPR, 47 puanla 4. sırada yer alıyor ve liderle arasında 10 puan fark var. 2018’den beri QPR’da kaleci antrenörlüğü yapan Erbil Bozkurt, Acun Ilıcalı’nın İngiltere’den bir takım sahibi olmasının yarattığı etkileri ve gelecekle ilgili planlarını anlattı.

Türkiye’de son dönemde adından söz ettiren kaleciler hakkında da konuşan Erbil Bozkurt, önemli ifadeler kullandı.

İlk olarak; kariyerinize nasıl başladınız ve QPR’a geliş serüveniniz nasıl oldu?

“Antrenörlük kariyerime 2015’te Doğu Londra takımlarından Leyton Orient altyapısında başladım. Aktif olarak 2015’te başladım ama kaleci antrenörlüğü her zaman aklımda olan bir şeydi, hatta İlk antrenörlük belgelerimi aktif futbol kariyerimi bitirmeden genç yaşlarda başlamıştım. QPR’a geliş süreci çok çabuk oldu, 2018’de kulüp U23 takımına kaleci antrenörü arıyordu ve benimle temasa geçildi. Benim için de tabii ki çok kolay bir seçenek oldu, iki sene U23 takımıyla çalıştıktan sonra, son iki buçuk senedir A takımda Championship’te çalışıyorum.”

Uzun süredir QPR’da görev alıyorsunuz, Türkiye’ye dönmeyi ya da Avrupa’da başka takımlarda görev almayı planlıyor musunuz?

“Bir gün Avrupa’nın başka ülkelerinden teklif gelirse değerlendirebilirim. Zaten İngiltere gibi bir futbol ülkesinde çalışıyorum ama başka bir dil öğrenmek için veya kaleciliğe başka bir açıdan bakmak için ileride olabilir. Bunu zaman ve koşullar gösterir.”

“ACUN ILICALI SAYESİNDE…”

Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City ile rakipsiniz. Bir Türk iş insanının İngiltere’de takım almasını nasıl değerlendirirsiniz?

“Bence hem Hull City futbol kulübü hem de Hull şehri için çok büyük bir kazanç. Hull şehri son yıllarda futbola küsmüş bir durumda ve yeni bir başlangıç ve hava eminim şehri yükseltecek ve heyecan getirecektir. Acun Ilıcalı sayesinde eminim Hull futbola olan sevgisini tekrar kazanacaktır. Son iki aydır Hull City taraftarları maçlarında Türk bayrakları sallıyorlar ve İngiltere’de doğmuş büyümüş, İngiliz futbol kültürüyle büyümüş birisi olarak bu da tabii ki çok güzel bir şey.”

“HULL CITY’DEN TEKLİF GELİRSE…”

Hull City’den teklif gelmesi halinde değerlendirir misiniz?

“Öyle bir teklif geldiği halde tabii ki değerlendiririm. Böyle tekliflerin gelmesi her profesyonel insanı gururlandırır ve mutlu eder. Şu an için konuşmak çok erken olur, kulübümde beraber çalıştığım kişiler oyuncular ve görevimden memnunum. Ama Türk bayrağının olduğu bir yerde değerlendirmemem yanlış olur.”

UĞURCAN, ERSİN VE ALTAY

Son dönemde Türk futbolunda çok önemli kaleciler yetişti. Ersin Destanoğlu, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır gibi isimler. Bu genç kalecilerin Avrupa’da önemli işler yapabileceğini düşünüyor musunuz?

“Avrupa’nın üst düzey liglerinde oynayabileceklerine inanıyorum. Doğru zamanda doğru takıma gitmeleri kariyerleri için çok önemli. Bu onların La Liga veya Premier Lig’e direkt gitmeleri gerektiği anlamına gelmemesi gerekiyor. Belki daha da iyi olmaları ve gelişmeleri için öncelikle Avrupa’nın başka liglerinde oynamaları gerekebilir. Bu onların Avrupa’da ne kadar oynamak İstediklerine bağlı. Önemli olan gittikleri kulüpte devamlı oynayıp gelişmeleri.”

“BAZI FEDAKÂRLIKLAR GEREKEBİLİR”

“Bunun için bazı fedakârlıklar da gerek olabilir, hem kulüplerinden hem kendilerinden. Bu fedakârlıklar en iyi örneğini Kayserispor ve Doğan Alemdar gösterdi. Üçü de uzun yıllar ülke futbolumuza katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Umarım bir gün Avrupa’ya giderler hem ülkemizi temsil etmek adına. Hem de kendilerini daha da çok geliştirmeleri için. Böylece diğer genç kalecilerimize yol açmış ve göstermiş de olurlar.”

Türkiye’de çalışma planlarınız var mı? şimdiye kadar hiçbir teklif aldınız mı?

“Şimdiye kadar teklif almadım ama ilerde ne olacağı belli olmaz, futbolda bazı şeyler çok çabuk değişebiliyor. Kulüpler düzeyinde çalışma şu aşamada Ön planlarım da değil ama milli takımlardan teklif gelirse kalecilerimize ve antrenörlerimize yardım ve katkı sağlamak isterim. Ülkem adına çalışmaktan mutluluk duyarım.”

Bu sezon QPR üst sıraları zorlayan bir performans sergiliyor. Premier Lig için umutlu musunuz yoksa henüz erken mi?

“Takım olarak umutluyuz. Hedefimiz Premier Lig’e çıkmak. İyi bir oyuncu kitlemiz var. Genç, bireysel yetenekli ve iyi kariyer yapmış ligi tanıyan tecrübeli oyuncularımız var. Sezonun ilk yarısında iyi sonuçlar aldık ve sezonun ikinci yarısında daha da iyi olmaya çalışacağız. Hedefimiz ilk altıda kalıcı olmak ve Play-Off’lara kalabilirsek her şey olabilir. Keyif veren ofansif futbol oynuyoruz, bu sezon olmaması için hiçbir neden yok.”