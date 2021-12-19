Erling Haaland için Real Madrid açıklaması

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un CEO'su Hans Joachim Watzke, Real Madrid'in Norveçli futbolcu Erling Haaland'a olan ilgisine dair net bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa devlerinin radarındaki Borussia Dortmund’lu Erling Haaland için Alman ekibinden dikkat çekici bir açıklama geldi. Dortmund CEO’su Hans Joachim Watzke, Real Madrid’in Haaland ile ilgilendiğini doğruladı.

Bilindiği gibi Norveçli futbolcu, 75 milyon euro’luk fesih maddesi sayesinde yaz ayında Bundesliga ekibinden ayrılabilir. Ancak yıldız forvetin geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor. İddialar hakkında konuşan Watzke şu ifadeleri kullandı:

“İLGİLENDİKLERİ BİR GERÇEK”

“Nereye gidersem gideyim herkes benimle Haaland hakkında konuşuyor. Emin olduğum tek şey Real Madrid’in onunla çok ilgilendiği. Onların dışında 25 takım daha sayabilirim. Ama Real Madrid’in ilgilendiği gibi bir gerçek var.”

“BENCE BUNDESLIGA’DA KALABİLİRDİ”

“Belki gider ama burada kalabilir de. Birkaç gün önce Mino Raiola (Haaland’ın menajeri) ile güzel bir sohbetim oldu. Telefonda gayet samimiydi. Önümüzdeki haftalarda mutlaka bir görüşme daha yapacağız. Odak noktası Haaland’ın gelişimi. Lewandowski’de olduğu gibi, sonunda Şampiyonlar Ligi’ni kazanacaksa Erling ile gurur duymak isterim. Şahsi düşüncem, bence Bundesliga’da biraz daha uzun süre kalabilirdi. Raiola zeki bir adam, ne yaptığını biliyor.”

KLOPP’UN DORTMUND’A DÖNÜŞÜ

Öte yandan Jurgen Klopp’un Dortmund’a dönüş ihtimali hakkında konuşan Watzke, şöyle konuştu: “Eğer istiyorsa, her zaman dönebilir. Ama artık bir antrenör olarak değil, bu çok açık. Herhangi bir noktada Dortmund ailesine dönmek istediğini hissederse, tüm kapılarımız açık. Sonsuza kadar teknik direktör olmak istediğini sanmıyorum. Ama bir noktada ‘Hey, antrenörlük kariyerimi bitirdim ama kulüpte bir şeyler yapmak istiyorum’ derse olabilir. Ama bu olasılık çok düşük.”