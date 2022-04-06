Erling Haaland, Manchester City’yi geri çevirdi!

Dortmund'dan sezon sonu ayrılacak olan Erling Haaland, Manchester City'nin yıllık 28 milyon Euro net maaş teklifini kabul etmedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa futbolunda Ronaldo-Messi çekişmesinin son ermesiyle Kylian Mbappe ile birlikte gelecek 10 yıla damga vurması beklenen Erling Haaland’ın Dortmund’daki günleri sayılı… Real Madrid’in Mbappe için bastırdığı dönemde Manchester City de Haaland’ı kadrosuna katmak istiyor.

Ancak 21 yaşındaki Norveçli golcü, Premier Lig devinin yaptığı yıllık 28 milyon Euro’luk teklifi kabul etmedi. Saniyede 58 Euro kazanma fırsatını elinin tersiyle iten Haaland’ın hedefi Avrupa’nın en çok kazanan oyuncuları arasına girmek.

İspanyol medyasının haberlerine göre; Haaland’ın devi Almanya Bundesliga’dan Premier Lig’e değil İspanya La Liga’ya gitmek. İsmi Mbappe transferinde de geçen Real Madrid, Fransız yıldıza imza attıramaması halinde Haaland’ı kadrosuna katacak.

MENAJERI RAIOLA

Haaland’ın menajerliğini yapan Mino Raiola, bu transferde önemli rol oynayacak. Yıldız futbolcuların menajerliğini yapan ve aldığı komisyonlarla dünya futbolunda dikkat çeken İtalya doğumlu menajer, dünya devleri arasında kıyasıya yarışa neden olacak.

Dortmund’daki sözleşmesi 2024’te bitecek olan Haaland’ın Almanya’da kalması zor görünüyor. Bayern Münih’in de ekonomik olarak Norveçli golcünün isteğini kabul etmesi zor!

Manchester City’nin 28 milyon Euro’luk teklifini kabul etmeyen Erling Haaland’ın Nisan ayı sonuna kadar kararını açıklaması bekleniyor.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımdan bir süre uzak kalan Haaland, Dortmund formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 23 gol atıp 6 asist yaptı.

İlginizi Çekebilir Emmanuel Macron, Mbappe'nin PSG'de kalması için devreye girdi