Erling Haaland zirvede… Dudak uçuklatan rakam

Borussia Dortmund’un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Mbappe’yi geride bırakarak 'Dünyanın en değerli futbolcuları listesinde' ilk sıraya yerleşti.

Sozcu.com.tr

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KPMG Football Benchmark ekibi piyasa değeri en yüksek 10 oyuncuyu araştırdı. Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Kylian Mbappe'yi geride bırakarak, 144 milyon 200 bin Euro'luk değeriyle zirveye oturdu.

Borussia Dortmund’un 1 Ocak 2020 tarihinde 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Salzburg’dan transfer ettiği Haaland, böylece 20 ayda değerini 7.2’ye katlamış oldu.

Mbappe, 139 milyon 500 bin Euro'luk piyasa değeriyle ikinci, Tottenham'lı Harry Kane 121 milyon 200 bin Euro ile üçüncü sırada yer aldı. PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın değeri ise 115 milyon 500 bin Euro'ya düştü. İlk 10'da Manchester United'dan üç oyuncu yer aldı.

İşte ‘Dünyanın en değerli futbolcuları’ listesi:

Haaland………..Dortmund……………………144.2 milyon Euro

Mbappe………… PSG…………………….139.5 milyon Euro

Kane…………… Tottenham…………………..121.2 milyon Euro

Fernandes……Manchester United………………….118.9 milyon Euro

Lukaku……………Chelsea……………………..115.6 milyon Euro

Neymar…………. PSG…………………….115.5 milyon Euro

De Jong……….. Barcelona……………………114.3 milyon Euro

De Bruyne…….. Manchester City……………………112.5 milyon Euro

Rashford……..Manchester United………………….110.9 milyon Euro

Sancho……….Manchester United………………….110.5 milyon Euro