Eski Beşiktaşlı Allan McGregor, 40 yaşında sözleşme yeniledi

Beşiktaş'ın eski kalecisi Allan McGregor, 40 yaşında yeni sözleşme imzaladı ve 1 yıl daha kariyerine devam etme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Veteran kaleci Allan McGregor, Rangers ile 1 yıl daha sözleşme imzalayarak eldivenleri bırakmamaya karar verdi. 40 yaşındaki oyuncunun son sözleşmesi sezon sonunda bittiği için emekli olacağı yönünde spekülasyonlar vardı.

Ancak, Rangers’ın Avrupa Ligi finaline yükselmesine yardımcı olduktan sonra seçeneklerini değerlendiren McGregor, İskoç ekibiyle 1 yıl daha devam etme kararına vardı.

İmza sonrası konuşan deneyimli file bekçisi, “Açıkçası çok memnunum. Geçen sezonun sonunda çok fazla maç vardı ve bunlara konsantreydim. Birkaç haftadır tatildeyim ve kariyerim hakkında düşünme fırsatım oldu. Birçok insanla konuştum ve herkes mümkün olduğu sürece oynamamı söyledi. Ben de bu şekilde düşünüyordum ve işte buradayız” dedi.

Rangers altyapısında yetişen ve 2006-2012 yılları arasında Rangers kalesini koruyan McGregor, 2012’de Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu. Siyah beyazlılarda 1 sezon forma giyen başarılı kaleci, ardından Hull City ve Cardiff formaları giydi.

2018’de tekrar Rangers’a dönen McGregor, İskoç ekibi için 469 maçta forma giydi.