Eski Beşiktaşlı Bebe’den sansasyonel gol!

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Bebe, Rayo Vallecano formasıyla Copa del Rey yarı finalinde akıllara durgunluk veren bir gole imza attı.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga’da Rayo Vallecano forması giyen Portekizli forvet Bebe, Copa del Rey yarı final mücadelesinde Real Betis ağlarına muhteşem bir gol attı.

31 yaşındaki futbolcu yedek kulübesinde başladığı maçta, oyuna girdikten 3 dakika sonra kullandığı frikikle ağları sarsmayı başardı. Maçın 80. dakikasında sağ üst köşeye uzak mesafeden durdurulamaz bir vuruş yapan Bebe, takımını 1-0 öne geçirerek skoru toplamda 2-2’ye getirdi. Ancak Borja Iglesias’ın duraklama anlarında attığı golle, Real Betis maçın skorunu 1-1’e getirdi ve toplam gol sayısında 3-2 öne geçtiği için finale yükseldi. Betis, 23 Nisan’daki finalde Valencia ile karşı karşıya gelecek.

S A N S A S Y O N E L Bebe serbest vuruştan kaydettiği golle Rayo Vallecano’yu Real Betis karşısında öne geçirdi. pic.twitter.com/qHLzOGa5zP — Tivibu Spor (@tivibuspor) March 3, 2022

2010’da Vitoria Guimaraes’ten 7.4 milyon Sterlin’e büyük umutlarla Manchester United’a transfer olan Bebe, dört yıl boyunca İngiliz ekibiyle sadece 7 kez maça çıkabildi. 2011’de Beşiktaş’a transfer olduktan kısa süre sonra çapraz bağları kopan Portekizli futbolcu, siyah beyazlı takımla sadece 4 maç oynayabildi. Daha sonra Rio Ave, Paços Ferreira, Benfica ve Eibar gibi takımlarda kiralık olarak forma giyen Bebe, 2018’de 750 bin Euro karşılığında Rayo Vallecano ile anlaştı.