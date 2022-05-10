Eski Beşiktaşlı Marcelo, gaz çıkardığı için kadro dışı kalmış!

Fransa'da futbol tarihine geçecek bir kadro dışı kararı verildi. Lyon'un efsane oyuncularından olan ve şu anda kulüpte sportif direktör olarak görev yapan Juninho'nun, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Marcelo'yu soyunma odasından gaz çıkardıktan sonra dakikalarda güldüğü için kadro dışı bıraktığı iddia edildi.

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Beşiktaş’ın eski oyuncusu Marcelo, Lyon’da daha önce kadro dışı bırakıldı. Brezilyalı oyuncu için verilen kararın perde arkasını Fransız L’Equipe gazetesi okuyucularıyla paylaştı.

Haberde Marcelo’nun kadro dışı kalma sebebinin performanstan dolayı olmadığı yenildikleri maçtan sonra soyunma odasında gaz çıkarması olduğu belirtildi. Brezilyalı oyuncunun gaz çıkarmasından sonra takım arkadaşlarıyla birlikte dakikalarda güldüğü ifade edildi.

3-0’lık Angers maçı sonrasında soyunma odasındaki bu olaya şahit olan Lyon Sportif Direktörü ve kulübün efsane futbolcularından Juninho, Marcelo’yu kadro dışı bıraktı.

Lyon tarafından soyunma odasındaki uygunsuz hareketleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklanan Brezilyalı savunmacı o dönem yaptığı açıklamada “Bu haberler doğru değil” demişti.

15 Ağustos’taki maçın ardından bir daha Lyon forması giyemeyen Marcelo devre arasında Bordeaux ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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