SPOR
Abone Ol

Eski Beşiktaşlı Marcelo, gaz çıkardığı için kadro dışı kalmış!

Fransa'da futbol tarihine geçecek bir kadro dışı kararı verildi. Lyon'un efsane oyuncularından olan ve şu anda kulüpte sportif direktör olarak görev yapan Juninho'nun, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Marcelo'yu soyunma odasından gaz çıkardıktan sonra dakikalarda güldüğü için kadro dışı bıraktığı iddia edildi.

Yayınlanma: 13:39 - 10 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Eski Beşiktaşlı Marcelo, gaz çıkardığı için kadro dışı kalmış!

Beşiktaş’ın eski oyuncusu Marcelo, Lyon’da daha önce kadro dışı bırakıldı. Brezilyalı oyuncu için verilen kararın perde arkasını Fransız L’Equipe gazetesi okuyucularıyla paylaştı.

Haberde Marcelo’nun kadro dışı kalma sebebinin performanstan dolayı olmadığı yenildikleri maçtan sonra soyunma odasında gaz çıkarması olduğu belirtildi. Brezilyalı oyuncunun gaz çıkarmasından sonra takım arkadaşlarıyla birlikte dakikalarda güldüğü ifade edildi.

3-0’lık Angers maçı sonrasında soyunma odasındaki bu olaya şahit olan Lyon Sportif Direktörü ve kulübün efsane futbolcularından Juninho, Marcelo’yu kadro dışı bıraktı.

Lyon tarafından soyunma odasındaki uygunsuz hareketleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklanan Brezilyalı savunmacı o dönem yaptığı açıklamada “Bu haberler doğru değil” demişti.

15 Ağustos’taki maçın ardından bir daha Lyon forması giyemeyen Marcelo devre arasında Bordeaux ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

'Kylian Mbappe PSG ile anlaştı' iddiasına annesinden yanıt! İlginizi Çekebilir 'Kylian Mbappe PSG ile anlaştı' iddiasına annesinden yanıt! Emmanuel Macron, Mbappe'nin PSG'de kalması için devreye girdi İlginizi Çekebilir Emmanuel Macron, Mbappe'nin PSG'de kalması için devreye girdi Karim Benzema, aşırı sağcı Damien Rieu ile davalık oldu! İlginizi Çekebilir Karim Benzema, aşırı sağcı Damien Rieu ile davalık oldu!
Angers Avrupa Beşiktaş Bordeaux Cumhurbaşkanı dava Fransa Futbol haberler Kylian Mbappe Lyon oyuncu Paris Saint Germain PSG Real Madrid transfer