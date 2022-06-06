Eski Beşiktaşlı Milosevic’ten Erling Haaland’a: ‘Bacaklarını kırarım’

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, Norveç Milli Takımı ile İsveç'e karşı oynadıkları maçın ardından olay açıklamalar yaptı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İsveçli Alexander Mitrovic ile arasında geçen konuşmaları tek tek açıklayan Haaland'ın sözleri gündeme oturdu.

Sozcu.com.tr

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UEFA Uluslar Ligi’nde Norveç’in İsveç’i 2-1 yendiği maçın sonuna Erling Haaland’ın açıklamaları damga vurdu.

Manchester City’nin 51 milyon sterline kadrosuna kattığı Norveçli forvet, İsveç savunmacısı Alexander Mitrovic ile diyaloğunu açıkladı. Solna’da oynanan maçta iki gol atan ve galibiyetin mimarı olan Haaland, zaman zaman İsveçli oyuncularla gerilim yaşadı.

Kameralara da yansıyan tartışma sırasında AIK forması giyen İsveçli Milosevic’in Haaland’ın üzerine yürüdüğü ve bir şeyler söylediği görülüyor. Haaland ise, maçtaki ikinci golünden sonra Milosevic’i aradı.

“ÖNCE BANA FAHİŞE DEDİ”

Maçtan sonra konuyla ilgili olarak Norveç televizyonuna konuşan Haaland, “Önce bana fahişe dedi. Sizi temin ederim ki değilim ve bacaklarımı kıracağını söyledi. Bir dakika sonra da gol attım” ifadelerini kullandı.

Alexander Milošević talks the talk, Erling Braut Haaland walks the walk pic.twitter.com/oBVssVGWNy — Even Ranheim Karpuz (@EvenKarpuz1) June 5, 2022

“NORVEÇÇE BİLMİYORUM”

İsveçli oyuncu Milosevic ise, görüntülere rağmen Haaland’a küfürlü ifadeler kullanmadığını söylerken, “Söyledikleri çok kabaydı. Çünkü ben Norveççe bilmiyorum ve o da İsveççe bilmiyor. Bu yüzden nasıl iletişim kurabiliriz bilmiyorum. Sahada İngilizce konuşmuyorum. Bu yüzden söylemediğim şeyleri söylemişim gibi anlatması şaşırtıcı” şeklinde konuştu.

Hem Sırbistan’ı hem de İsveç’i mağlup eden Norveç, Uluslar Ligi B Grubu’nun zirvesine yerleşti. Erling Haaland, İsveç maçından sonra soyunma odasında doyasıya eğlendi.