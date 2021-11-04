Eski Fenerbahçeli Slimani, Avrupa Ligi’nde geceye damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanan Lyon-Sparta Prag maçına Fenerbahçe'nin eski forveti Islam Slimani damga vurdu. Cezayirli futbolcu hem kaçırdığı hem de attığı gollerle gecenin adamı oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, Lyon formasıyla Avrupa Ligi’nde boy gösteriyor. Cezayirli futbolcu, Sparta Prag’a karşı oynadıkları maçın ilk yarısında kaçırdığı golle izleyenleri şaşkına çevirdi. Ancak ikinci yarıda attığı iki golle kendisini affettirdi. Mücadelenin ilk yarısında savunma arkasına atılan topa çok iyi hareketlenen Slimanı, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak çok kötü bir vuruşa imza atan Slimani, müsait pozisyonda topu auta göndererek takımını öne geçirme şansını harcadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

BU KEZ ÇALIMLADI

Karşılaşmanın 61. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Rayan Cherki rakibinden sıyrıldıktan sonra yine savunmanın arkasına kaçan Slimani’ye müthiş bir pas yolladı. Topu çok iyi kontrol eden Slimani, bu kez kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Le premier but d'Islam Slimani face à Sparta Prague #TeamDZ pic.twitter.com/2aLqKabvNP — DZfoot (@DZfoot) November 4, 2021

2 DAKİKADA 2 GOL!

Slimani bu golden iki dakika sonra Sparta Prag ağlarını bir kez daha sarsmayı başardı. Yine sağ kanattan gelişen atakta Maxence Caqueret’in yaptığı ortaya penaltı noktasında çok iyi yükselen Slimani, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0’lık üstünlüğe taşıdı. Cezayirli forvet attığı gollerin ardından 69. dakikada oyundan çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lyon mücadeleyi 2-0 kazandı ve gruptaki dördüncü maçını da kazanarak 12 puana ulaştı.