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EURO 2024 Elemeleri’nde Türkiye bu haftayı BAY geçecek

EURO 2024 Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, 6. hafta mücadelesini bay geçecek.

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EURO 2024 Elemeleri’nde Türkiye bu haftayı BAY geçecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin (EURO 2024) 6. haftası, yarın oynanacak maçlarla ara vermeden başlayacak.

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 6. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, 6. hafta mücadelesini BAY geçecek.

Elemelerde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

B Grubu:

21.45 Yunanistan – Cebelitarık

21.45 İrlanda Cumhuriyeti – Hollanda

E Grubu:

19.00 Faroe Adaları – Moldova

21.45 Arnavutluk – Polonya

G Grubu:

19.00 Karadağ – Bulgaristan

21.45 Litvanya – Sırbistan

H Grubu:

16.00 Kazakistan – Kuzey İrlanda

19.00 Finlandiya – Danimarka

21.45 San Marino – Slovenya

11 Eylül Pazartesi:

D Grubu:

19.00 Ermenistan – Hırvatistan

21.45 Letonya – Galler

J Grubu:

21.45 İzlanda – Bosna Hersek

21.45 Portekiz-Lüksemburg

21.45 Slovakya – Lihtenştayn

12 Eylül Salı:

A Grubu:

21.45 Norveç – Gürcistan

21.45 İspanya – Güney Kıbrıs Rum Kesimi

C Grubu:

21.45 İtalya – Ukrayna

21.45 Malta – Kuzey Makedonya

F Grubu:

21.45 Belçika – Estonya

21.45 İsveç – Avusturya

Grup I:

21.45 İsrail – Belarus

21.45 Romanya – Kosova

21.45 İsviçre – Andorra (AA)

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