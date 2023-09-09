EURO 2024 Elemeleri’nde Türkiye bu haftayı BAY geçecek
EURO 2024 Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, 6. hafta mücadelesini bay geçecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin (EURO 2024) 6. haftası, yarın oynanacak maçlarla ara vermeden başlayacak.
Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 6. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, 6. hafta mücadelesini BAY geçecek.
Elemelerde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
B Grubu:
21.45 Yunanistan – Cebelitarık
21.45 İrlanda Cumhuriyeti – Hollanda
E Grubu:
19.00 Faroe Adaları – Moldova
21.45 Arnavutluk – Polonya
G Grubu:
19.00 Karadağ – Bulgaristan
21.45 Litvanya – Sırbistan
H Grubu:
16.00 Kazakistan – Kuzey İrlanda
19.00 Finlandiya – Danimarka
21.45 San Marino – Slovenya
11 Eylül Pazartesi:
D Grubu:
19.00 Ermenistan – Hırvatistan
21.45 Letonya – Galler
J Grubu:
21.45 İzlanda – Bosna Hersek
21.45 Portekiz-Lüksemburg
21.45 Slovakya – Lihtenştayn
12 Eylül Salı:
A Grubu:
21.45 Norveç – Gürcistan
21.45 İspanya – Güney Kıbrıs Rum Kesimi
C Grubu:
21.45 İtalya – Ukrayna
21.45 Malta – Kuzey Makedonya
F Grubu:
21.45 Belçika – Estonya
21.45 İsveç – Avusturya
Grup I:
21.45 İsrail – Belarus
21.45 Romanya – Kosova
21.45 İsviçre – Andorra (AA)