Everton-Manchester City maçında Ukrayna’ya destek!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi spor dünyasında da tepkilere neden olurken, İngiltere’de oynanan Everton-Manchester City maçı öncesinde duygu dolu dakikalar meydana geldi.

Manchester City’nin yıldız futbolcusu Oleksandr Zhincenko, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rus lider Vladimir Putin’i hedef almıştı ve “Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık” ifadelerini kullanmıştı. Kısa süre sonra bu paylaşımını silen Zhincenko, Everton maçına takım arkadaşlarıyla birlikte üzerinde Ukrayna bayrağının olduğu ve “Savaşa hayır” yazılı bir tişörtle çıktı.

Manchester City and Everton show their support for Ukraine



Ancak onu bekleyen sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Zhincenko, Ukrayna bayraklarıyla sahaya çıkan Everton futbolcuları ve ülkesine destek olan Everton taraftarlarını görünce mutluluğunu gizleyemedi.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine

