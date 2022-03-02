Everton, Rus sponsorlarla anlaşmaları askıya aldı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Rus şirketleriyle olan anlaşmalarını askıya aldığını resmen açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Everton Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Ukrayna’da meydana gelen korkunç olaylar karşısında şoktayız ve üzüntü içindeyiz” diyerek bir an önce barışın sağlanması yönünde çağrıda bulunuldu.

“Bu trajik duruma bir an önce son verilmeli ve daha fazla can kaybının önüne geçilmeli” ifadelerinin yer aldığı bildiride, Everton futbolcusu Vitalii Mykolenko ve ailesine destek mesajı verildi. Açıklamanın son bölümünde, Everton’ın sponsorluk anlaşması yaptığı Rus şirketler USM, Megafon ve Yota ile tüm ticari birlikteliklerin askıya alındığı duyuruldu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından birçok takım Rus şirketlerle olan anlaşmalarını iptal etme kararı aldı. Alman ekibi Schalke 04 de, uzun süredir ana sponsoru olan Gazprom ile anlaşmasını sonlandırmıştı.

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