Faith Kipyegon yine geçilemedi

Macaristan'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın dördüncü günü tamamlandı. Kenyalı Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Macaristan’da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası’nın dördüncü günü sona erdi.

Budapeşte’de düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde, kadınlarda 100 metre engelli elemeleri, 400 metre engelli yarı finali, disk atma ve 1500 metre finali, erkeklerde ise 800 metre elemeleri, 400 metre yarı finali, yüksek atlama ve 3 bin metre engelli disiplinlerinin finalleri yapıldı.

Kadınlar 1500 metrede Kenyalı Faith Kipyegon, 3.54.87’lik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Geçen yılda aynı disiplinde altın madalya kazanan Kipyegon, son iki olimpiyatta da şampiyon olmuştu. Aynı branşta Etiyopyalı Diribe Welteji 3.55.69’le ikinci, Hollandalı Sifan Hassan, 3.56.00’la üçüncü oldu.

Kadınlar disk atmada ABD’li Laulauga Tausaga, 69.49’la kariyerinin en iyi derecesini elde ederek altın madalya kazandı. Aynı disiplinde bir başka ABD’li Valarie Allman, 69.23’lük derecesiyle gümüş, son dünya şampiyonu Çinli Bin Feng 68.20’lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

ERKEKLER 3 BİN METREDE ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ

Erkekler 3 bin metrede son dünya ve olimpiyat şampiyonu Faslı Soufiane El Bakkali, 8.03.53 zamanıyla altın madalya kazandı. Aynı disiplinde Etiyopya’dan Lamecha Gırma 8.05.44’le ikinci, Kenya’dan Abraham Kibiwot 8.11.98’le üçüncü oldu.

YÜKSEK ATLAMADA BİR SERİ SONA ERDİ

Erkekler yüksek atlamada İtalyan Gianmarco Tamberi, 2.36 ile dünyada yılın en iyi derecesini elde ederek şampiyon oldu. Aynı dereceyi (2.36) ikinci hakkında elde eden ABD’li JuVaughn Harrison gümüş, art arda üç kez dünya şampiyonu olan Katarlı Mutaz Essa Barshim ise 2.33’le bronz madalya elde etti.

YARIN BEŞ MİLLİ SPORCU YARIŞACAK

Yarın milli sporculardan Ersu Şaşma sırıkla atlama, Eda Tuğsuz cirit atma, Ramil Guliyev 200 metre, Tuğba Danışmaz üç adım atlama ve Tuğba Güvenç 3 bin metre engellide seçmelerde yarışacak. (AA)