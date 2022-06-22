Fatih Karagümrük’ten Aaron Ramsey hamlesi! Bir şartla…

Teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu oturan Fatih Karagümrük, Juventus'un yıldız futbolcusu Aaron Ramsey'i de kadrosuna katmak istiyor. Ancak bir şartla...

Sozcu.com.tr

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Yeni sezon öncesi Andrea Pirlo’yu takımın başına getiren Fatih Karagümrük, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İskoç medyasında çıkan haberlere göre, Süper Lig ekibi deneyimli orta saha oyuncusu Aaron Ramsey’i kadrosuna katabilir.

Juventus’un geçen sezon devre arasında Rangers’a kiraladığı 31 yaşındaki Ramsey, anlaşma sona erince İtalyan ekibine geri döndü. Karagümrük, Juventus ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Galli yıldızı bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istiyor.

Juventus’ta Ramsey ile birlikte çalışan Pirlo’nun bu transferi çok istediği belirtilirken Juventus da sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Ramsey’i cüzi bir miktara satmayı düşünüyor.

İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Ramsey de, Katar’da yapılacak Dünya Kupası öncesi düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Ayrıca Fatih Karagümrük’ün gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefinin olması, deneyimli orta saha için cezbedici bir detay.

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