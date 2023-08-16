Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor Avrupa’da tur peşinde
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor. Kupada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, tur atlamak için sahaya çıkacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları yarın tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşları, bugün tek maçla başlayacak. Ligde yarın yapılacak maçların ardından play-off turuna yükselecek 32 takım belli olacak.
Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Neftçi’yi (Azerbaycan) saat 20.00’de ağırlayacak.
Yukatel Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek (Hırvatistan) ile TSİ 21.00’de deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe’nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor’a (Slovenya) konuk olacağı maç ise TSİ 21.15’te başlayacak. (AA)