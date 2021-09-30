Fenerbahçe maçı sonrası Olympiakos sahibinden olay sözler: ‘Şehrimizde kazandık’

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, karşılaşmanın ardından gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

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Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe’ye konuk olan Yunan ekibi Olympiakos, Kadıköy’deki mücadeleyi 3-0’lık galibiyetle tamamladı. Karşılaşmanın ardından konuşan Olympiakos’un sahibi Vangelis Marinakis, olay yaratan ifadeler kullandı:

“KENDİ ŞEHRİMİZDE GALİBİYET…”

“İstanbul’da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012’de İstanbul’da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz. Bu galibiyet çok büyüktü. Bu zaferimiz tüm Yunanistan’a armağan olsun.”

“OLYMPIAKOS HEP BÖYLE OLMALI”

“Bu sonuçtan ötürü çok mutluyuz. Oyuncularıma, antrenörlerime, teknik direktörüme teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Olympiakos hep böyle olmalı ve yıllar boyunca da başarılı olmalı. Bugün sonuna kadar eğleneceğiz ama yarın Panathinaikos maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Hepimiz birlik olalım ve o maçı da kazanalım.”

“BİZİ ELEŞTİREN BASIN GÖRSÜN”

“Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var. Olympiakos’u Avrupa’da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum.”

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