Fenerbahçe, Real Madrid’li Mariano Diaz’ın kararını bekliyor!

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan Mariano Diaz, takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Mariano Diaz'ın menajeri, Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili önemli detaylar verdi.

Sozcu.com.tr

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Yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe, Real Madrid’de istenmeyen adam olan forvet Mariano Diaz için girişimlerini sürdürüyor.

Real Madrid, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Mariano Diaz’ı bu yaz satarak bonservis geliri elde etmek istiyor. Piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan Diaz’ın menajeri David Aranda, Dominikli futbolcunun geleceği hakkında verdiği röportajda, “Diaz, son 3 yılda olduğu gibi kendisini memnun edecek bir seçenek olursa ayrılmak istiyor. Ve sevdiği bir takım bulmaya çalışıyoruz” dedi.

AS’ın haberine göre, şu ana kadar Getafe ve Fenerbahçe transfer için girişimde bulundu. Geçen yaz da Diaz’ı transfer etmek isteyen ancak başaramayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi anlaşmaya yakın en güçlü aday olarak gösteriliyor. Madrid’den 4.5 milyon euro alan deneyimli forvet için sarı lacivertliler 3 milyon euroya yakın maaş önerdi.

GÖZLER DIAZ’IN KARARINDA

Son kararın Diaz’da olduğunu söyleyen menajer Aranda, “Şu anda sözleşmesi var ve gitmesi gerektiğini anladığında ve daha iyi bir takım geldiğinde ayrılacak. Yoksa gitmeyecek. Oyuncunun isteğine göre bir çıkış kapısı bulmak genellikle kolay değil. Ve bir yol bulamazsa Madrid’de kalır. Çünkü hala sözleşmesi var” ifadelerini kullandı.

MAAŞ BELİRSİZLİĞİ

Mariano Diaz’ın kararsızlığında aldığı maaş da önemli bir faktör. Sezon başında 4.5 milyon euro alan Diaz’ın, bir sonraki durağında daha fazla para kazanacağını düşünen Aranda, “Sorun parayla ilgili değil. Çünkü herhangi bir yerde daha fazla kazabilir. Burayı bırakınca daha fazla ücret alır, orası kesin” şeklinde konuştu.

2018’de 21.5 milyon euroya Lyon’dan transfer edilen Diaz, geçen sezon Valencia ve Rayo Vallecano’nun ilgisine rağmen Real Madrid’de kalmayı seçti ve Karim Benzema’nın müthiş performansının gölgesinde kaldı. Madrid formasıyla tüm sezon sadece 11 maçta 397 dakika süre alan Diaz 1 gol atabildi.