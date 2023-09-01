Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın, Konferans Ligi grubu ve rakipleri belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecekleri grup ve rakipleri belli oldu. Final maçı Atina'nın Ayasofya Stadı'nda oynanacak.

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UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasına yükselen Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin grubu ve rakipleri belli oldu.

Temsilcilerimizden Beşiktaş, son olarak Dinamo Kiev’i play-off turunda saf dışı bırakırken, Fenerbahçe ise Hollanda’nın güçlü ekibi Twente’yi eleyerek gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise, rövanş maçında Genk’e penaltılar sonucunda mağlup oldu ve Avrupa’ya veda etti.

Monako şehrinde düzenlenen kura çekimine Fenerbahçe 1. torbadan, Beşiktaş 3. torbadan katıldı. Turnuvada takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi’nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off’larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Grup maçları, 21 Eylül’de başlayıp 14 Aralık’ta sona erecek. Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United’ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi’nin final maçı, 29 Mayıs 2024’te Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Ayasofya Stadı’nda yapılacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yer aldığı grup ve rakipleri:

A Grubu: Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klasvik

Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klasvik B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik

Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik C Grubu: Dinamo Zagreb, Victoria Plzen, Astana, Balkani

Dinamo Zagreb, Victoria Plzen, Astana, Balkani D Grubu: Club Brugge, Bodo Glimt, Beşiktaş, Lugano

Club Brugge, Bodo Glimt, Beşiktaş, Lugano E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski

AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki

Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki G Grubu: Eintracht Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen

Eintracht Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Trnava, Nordsjaelland

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