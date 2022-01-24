Fenerbahçe’den ayrılan Vitor Pereira, Premier Lig’e gidiyor

Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 17'si Süper Lig toplam 25 maça çıkan Vitor Pereira, Türkiye'den ayrıldıktan 1 ay sonra İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile anlaşmaya vardı.

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İngiltere Premier Lig’de tehlike hattının 4 puan üzerinde yer alan Everton’da teknik direktör Rafa Benitez ile yollar kötü sonuçların ardından ayrıldı.

Norwich yenilgisinin ardından İspanyol teknik adamı gönderen Merseyside ekibi, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile görüşme gerçekleştirdi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe’den 20 Aralık’ta ayrılan Pereira, Everton’ın sahibi Farhad Moshiri’ye bir sunum yaptı. Portekizli teknik adamın beğenilen sunumu sonrasında Moshiri, Pereira’da karar kıldı.

ÖNCESİNDE İKİ İSİMLE ANLAŞILAMADI

Everton, hafta sonu oynanan Aston Villa maçı öncesinde takımın eski teknik direktörlerinden Roberto Martinez ile iletişime geçti ancak anlaşamadı. Ayrıca son olarak Chelsea’yi çalıştıran Frank Lampard da Everton’ın başına geçmek istemedi.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUKTAN KOPUNCA GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe ile ikinci döneminde sezonun yarısı sona ermeden görevinden ayrılmak zorunda kalan Vitor Pereira, 17 ligde maçında 8 galibiyet ve 5 yenilgi aldı! 17. hafta sonunda lider Trabzonspor’un 14 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

ŞAMPİYONLUK VE KÜME DÜŞÜRME

Kariyerinde daha önce Porto ve Olympiakos ile şampiyonluklar yaşayan Vitor Pereira, Fenerbahçe’deki ilk döneminin sona ermesinin ardından Almanya Bundesliga 2 ekibi 1860 Münih’in başına geçmişti.

Münih ekibiyle 20 maça çıkan Pereira, takımı play-out’ta tutamamış ve 1860 Münih’i Almanya 3. Ligi’ne düşürmüştü!

Bu ayrılıktan sonra Çin’in SH SIPG takımının başına geçen Pereira, görev aldığı 3 yılda takımına iki kupa kazandırdı.