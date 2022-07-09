Fenerbahçe’den Hull City’ye bir isim daha gitti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'dan sonra Fenerbahçe'den bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Allahyar Sayyadmanesh'i Hull City'ye satan Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcudan büyük kar elde etti.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe’den bir transfer daha gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan’dan sonra Fenerbahçe’den Allahyar Sayyadmanesh’i de kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü’nden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Fenerbahçe’nin 2019 yılında İran ekibi Esteghlal’dan 750 bin Euro’ya transfer edilmişti. Hull City’nin Allahyar Sayyadmanesh transferi için Fenerbahçe’ye 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Allahyar Sayyadmanesh, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak gittiği Hull City’de 16 Premier Lig maçında 7 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.