Fenerbahçe’den Manchester United’a Fred için teklif

Galatasaray'ın geçtiğimiz ay transfer teklifinde bulunduğu Fred, Fenerbahçe'nin gündemine de girdi. Manchester United Galatasaray'ın ilk teklifini reddederken, İngiltere'den Fulham ve Fenerbahçe yeni bir teklifle MANU'nun kapısını çaldı.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe orta saha oyuncusu Fred için Manchester United’a teklif yaptı. Brezilyalı oyuncuyla Fulham, Galatasaray ve Fransa’dan kulüpler de ilgileniyor.

United, Fred’i satmaya ve Donny van de Beek’i Real Sociedad’a göndererek yeni bir orta saha oyuncusu almanın önünü açmaya hazır. Fiorentina’dan Sofyan Amrabat öncelikli hedefleri ancak Romeo Lavia ve Amadou Onana’yı da düşünüyorlar.

Mail Sport’ya yer alan habere göre, Fulham Fred için görüşmeleri yeniden canlandırdı. Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag’ın bu yaz daha fazla para harcayabilmesi için öncelikle kadrosundaki istenmeyen oyuncuları elden çıkarması gerekiyor, zira Fred artık ihtiyaç fazlası.

United’ın 20 milyon sterlin civarında değer biçtiği 30 yaşındaki oyuncuyla ilk ilgilenenlerden biri Fulham’dı. Ancak uzlaşmaya açık olabilirler.

GALATASARAY’IN İLK TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Galatasaray’ın geçen ay yaptığı açıklanmayan teklif reddedilirken, bazı Suudi Arabistan takımları da Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiklerini ifade etti.

FENERBAHÇE’NİN FRED TEKLİFİ

Fulham’la görüşmelerin devam ettiğine inanılıyor ancak, Fenerbahçe’den gelen 13 milyon sterlin değerindeki son teklif United’ın fikrini değiştirebilir.

Öte yandan, ünlü gazeteci Fabrizio Romano da, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığını ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağını duyurdu.

Fred 2018 yılında Shakhtar Donetsk’ten 52 milyon Sterlin karşılığında Old Trafford’a geldi ve tüm turnuvalarda 213 maça çıkıp 14 gol attı.

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