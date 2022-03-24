Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae sakatlandı

Dünya Kupası Asya Elemeleri Güney Kore'nin İran'ı 2-0 yendiği maçta Fenerbahçeli Kim Min-Jae sakatlanarak oyundan çıktı.

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2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 9. maçında Güney Kore sahasında İran’ı konuk etti. Seoul Dünya Kupası Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Güney Kore rakibini 45+2. dakikada Heung-Min Son ve 63. dakikada Kim Young-Gwon’un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu maç öncesinde 20 puanla ikinci sırada yer alan Güney Kore, aldığı galibiyetle rakibinin 1 puan önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae, ilk 11’de başladığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası 79. dakikada yerini Ji-Soo Park’a bıraktı. Öte yandan İran’da da Kayserisporlu Majid Hosseini, mücadelede 90 dakika görev yaptı.