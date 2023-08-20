Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakibi Twente, Zwolle’yi 3-1 yendi
Twente, Avrupa Konferans Ligi öncesi sahasında güçlü bir performans sergiledi ve PEC Zwolle'yi 3-1'lik skorla geçti. Fenerbahçe'yle büyük maç öncesi moral buldu
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi Twente, Hollanda Ligi’nin 2’nci haftasında sahasında Zwolle’yi 3-1 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie’nin 2. haftasında Twente sahsında PEC Zwolle’yi konuk etti. Hafta ortasında UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Fenerbahçe’ye konuk olacak Twente, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Twente’ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Sadilek, 76. dakikada Steijn ve 90+4. dakikada Schendelaar kendi kalesine attı. Mücadelede Zwolle’nin tek golünü ise 33. dakikada penaltıdan Druijf kaydetti.
Twente, 24 Ağustos Perşembe günü Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe’nin konuğu olacak. (DHA)