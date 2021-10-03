Fenerbahçe’nin rakibi Eintracht Frankfurt’tan büyük sürpriz

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da haftanın sürprizine imza attı.

Sozcu.com.tr

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UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimizden Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Eintracht Frankfurt, Bundesliga’nın 7. haftasında haftanın en büyük sürprizini gerçekleştirdi. Bayern Münih’e konuk olan Eintracht Frankfurt, güçlü rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı.

Maça iyi başlayan Bayern Münih, 29. dakikada Goretzka ile öne geçti. Bayern Münih’in farklı bir galibiyet alması beklenirken, Eintracht Frankfurt 32. dakikada Hinteregger ile beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

MÜNİH KAÇIRDI, FRANKFURT ATTI

İkinci yarıda Bayern Münih ataklarına direnmeyi başaran Eintracht Frankfurt, 83. dakikada Kostic ile bir gol daha bularak öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt, zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Maç boyunca topa yüzde 72 hakim olan, rakip kaleye 10’u isabetli 20 şut gönderen Bayern Münih, 3’ü isabetli olmak üzere 90 dakikada sadece 5 şut çekme şansı bulan Eintracht Frankfurt’a mağlup oldu.

Bundesliga’da ilk yenilgisini alan Bayern Münih, 16 puanla liderliğini sürdürürken, ilk galibiyetine imza atan Eintracht Frankfurt puanını 8’e yükseltti.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Mainz 05 1-2 Union Berlin

Arminia Bielefeld 0-4 Bayer Leverkusen