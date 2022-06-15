Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi, çekilen kura sonrası belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-23 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig’de 2. sırada bitiren ve bu turdan başlayacak olan Fenerbahçe’nin de rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti.

İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanş maçları ise 26-27 Temmuz’da oynanacak.

Fenerbahçe, Ukrayna’daki savaş nedeniyle ilk maçta Dinamo Kiev ile Polonya’da karşı karşıya gelecek. Rövanş maçı ise İstanbul’da oynanacak.

Temsilcimiz, Dinamo Kiev’i elemesi halinde ise Monaco, Sturm Graz, Royale Union Saint Gilloise ya da Midtjylland-AEK Larnaca maçının galibi ile karşılaşacak.