Fernando Muslera’ya şok ceza

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Gana ile oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasında hakeme itirazları sebebiyle ceza aldı.

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FIFA, 2 Aralık 2022’de Gana ile Uruguay arasında oynanan 2022 Dünya Kupası maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezaları açıkladı.

Hakeme karşı sergiledikleri saldırgan davranış sebebiyle Uruguay Milli Takımı’ndan Fernando Muslera ve Jose Maria Gimenez’e 4’er, Edinson Cavani ve Diego Godin’e birer maç men cezası verildiği belirtildi. Ayrıca Muslera ve Gimenez’in 20’şer bin İsviçre frangı, Cavani ve Godin’in 15’er bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Futbolcuların men cezalarının, Uruguay Milli Takımı’nın sıradaki resmi maçlarında geçerli olacağı kaydedildi. Uruguay Futbol Federasyonuna ise iç sahadaki ilk milli maçta geçerli olmak üzere kısmi tribün kapatma ve 50 bin İsviçre frangı para cezası uygulanacağı aktarıldı.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ

2022 Dünya Kupası H Grubu son maçında Gana'yı 2-0 yenen Uruguay, gol averajı nedeniyle grubu üçüncü sırada tamamlamış ve turnuvaya veda etmişti. Maçın son düdüğüyle birlikte yıkım yaşayan Uruguay takımı, soluğu Alman hakem Daniel Siebert'in yanında almıştı.

Maçın bitişiyle beraber hakem Siebert ve yardımcılarının etrafını çeviren Uruguaylı futbolcular sert tepki göstermişti. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, yardımcı hakemin üzerine yürürken, eliyle arkadan hakemi itmişti. Yardımcı hakem Muslera'nın bu hareketi karşısında şaşkına dönmüştü.

(AA)