FIFA’dan Ukrayna için istisnai karar

FIFA, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan ayrılan futbolcuların transfer ve kayıt dönemi açık olmayan ülkelere gidebilmesi için özel bir karar aldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya futbolunun patronu FIFA, Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna için özel bir madde oluşturdu. Geçici olarak işgal altındaki Ukrayna’da ayrılan futbolcuların transfer ve lisans kayıt dönemi kapalı olan kulüplerle sözleşme imzalamadı imkanı sağladı.

FIFA yaptığı açıklamada, kulüplerin istisna durum sonrasında yapılan değişiklikle söz konusu durumda olan oyunculardan en fazla 2 ismi kadrolarına katabilecek.

İLK TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Polonya Ligi (Ekstraklasa) takımlarından Legia Varşova, FIFA’nın kararını resmen açıklamasının ardından Benjamin Verbic transferini, “Spot ışığının altında yeni bir isim. Benjamin Verbic artık Legia Varşova’nın futbolcusu” açıklamasıyla duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Verbic’le sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR DE UKRAYNALI FUTBOLCUYU GETİRDİ

Son olarak Zenit forması giyen Ukraynalı Yaroslav Rakitskiy, Rusya’nın ülkesini işgal etmesinin ardından kulübüyle anlaşarak sözleşmesini feshetti.

FIFA’nın söz konusu kararını gündeme getirmesinin ardından Başakşehir 32 yaşındaki stoper ile ilgilenmeye başladı. Transferde büyük aşama Turuncu-Lacivertliler, solak stoper Yaroslav Rakitskiy’yi transfer görüşmesi yapmak için İstanbul’a getirdi.