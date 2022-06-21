FINA’dan sonra FIFA da trans bireyleri futboldan men edebilir

Yüzmede trans kadınları, kadınlar kategorisinde rakiplerine farklı üstünlük sağlaması nedeniyle men edilmesi ve şimdilik yarışacak kategori bulamaması nedeniyle tartışmalar büyüdü. FINA'nın kararından sonra FIFA da trans bireylerin kadın futbolunda kalıp kalmayacağını araştırıyor. Raporlar sonrasında FIFA da cinsiyet trans bireyleri kadın futbolundan men edebilir.

Derleyen: Semih KALKAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

FINA (Uluslararası Yüzme Federasyonu), ülke federasyonlarına yaptırdığı oylama sonucu trans kadınların havuzda kadınlar kategorisinde yarışamayacağını açıkladı. Ergenliği erkek olarak geçiren bireylerin cinsiyet değiştirdikten sonra rakiplerine üstünlük sağladığı raporlar neticesinde kamuoyu ile paylaşıldı.

FINA yeni politikasının bir parçası olarak bazı etkinliklerde trans kadınlar için “açık” bir kategori oluşturmak için bir çalışma grubu oluşturma sözü verdi.

FIFA DA AYNI KARARI ALABİLİR

Reuters’ın haberine göre, FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) da aynı durum için cinsiyet uygunluğu düzenlemelerini gözden geçiriyor.

Resmi olarak FIFA tarafından kurum veya kişi olarak bir yorum gelmese de uzmanlara danışılıyor ve raporlar inceleniyor. Dünyada futbolun patronu olan FIFA’nın cinsiyet değiştiren oyuncuların katılımıyla ilgili farklı uzmanlara danışma kararı şimdiden birçok tartışmaya neden oldu.

FIFA eğer FINA gibi karar alırsa trans bireylerin, kadınlar futbolunda sahaya çıkması engellenecek.

REBECCA QUINN AÇIKLAMIŞTI

2016 Rio Olimpiyatları’nda bronz madalya, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ise altın madalya kazanan Kanadalı orta saha oyuncusu Rebecca Quinn, 2020 yılında Instagram’da yaptığı bir paylaşımda transseksüel olduğunu duyurmuşu.

MEGAN RAPINOE TEPKİ GÖSTERDİ

FINA’nın aldığı karar sonrasında trans sporcuların diğer federasyonlardaki durumu da merak ediliyor. ABD Kadın Milli Takımı’nın kaptanı olan ve ülke milli takımında kadınlar ile erkeklerin aynı ücreti alması konusunda büyük uğraş vererek sonuca ulaşan Megan Rapinoe, duruma karşı çıktı.

Rapinoe, sporcuların cinsiyetleriyle biyolojik olarak diğer sporculara üstünlük sağladığını gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını belirtiyor.

IOC KARARI FEDERASYONLARA BIRAKTI

IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) konu hakkındaki kararları ülkelerin branş federasyonlarına bırakmış durumda.

“Kanıtlar aksini ortaya koyana kadar sporcuların fiziksel görünüm, trans statülerindeki farklılıklar nedeniyle haksız rekabet avantajına sahip oldukları düşünülmemelidir” diyen IOC, konu hakkında topu federasyonlara bıraktı.

İlginizi Çekebilir FINA karar verdi: Trans bireyler erkek ya da kadın kategorisinde olamayacak