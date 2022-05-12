Forbes, dünyanın en zengin 10 sporcusu listesini güncelledi! Messi, Ronaldo, LeBron…

ABD'nin finans merkezli yayın yapan dergisi Forbes, en zengin sporcular listesini güncelledi. İlk 10'daki sporcuların, toplamda 992 milyon dolar eden servetine liderlik yapan isim Lionel Messi oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin finans, endüstri ve yatırım içerikli dergisi Forbes, dünyanın en zengin sporcular listesini yeniledi. Futboldan basketbola, amerikan futbolundan tenise kadar birçok önemli sporcunun bulunduğu ilk 10’da zirve Lionel Messi’nin oldu. Dünyanın en yüksek maaşlı 10 sporcusu, son 12 ayda toplam 992 milyon dolar vergi öncesi brüt kazanç elde etti ve bu rakam şimdiye kadarki en yüksek üçüncü maliyet oldu.

1 Mayıs 2022’de sona eren son 12 aylık dönemde 55 milyon dolarlık ciro da dahil olmak üzere 130 milyon dolar kazanan Messi, ikinci kez en zenginler listesinde zirveye yerleşti. Forbes, Messi’nin Barcelona’daki son yılına göre maaşının 22 milyon dolar azalarak bu sezon PSG’de 75 milyon dolara düştüğünü tahmin etse de, cirolarındaki büyük artış Arjantinli futbolcuyu zirveye taşıdı.

LEBRON JAMES 100 MİLYON BARAJINI AŞTI!

Geçtiğimiz Ağustos ayında Juventus’tan Manchester United’a transfer olan Messi’nin ezeli rakibi Cristiano Ronaldo, bu yıl 115 milyon dolarla 3. sırada yer aldı. İkinci sırayı ise, Los Angeles Lakers’lı LeBron James kaptı. NBA efsanesi, geçen yıl kırdığı 96,5 milyon dolarlık en zengin NBA oyuncusu rekorunu 121,2 milyon dolara yükseltti. James, tek bir yılda 100 milyon doları aşan 10. sporcu oldu. Messi ve ve Ronaldo bu barajı beşer kez aşan isimlerdi.

Geçen yıl listenin en tepesinde yer alan dövüşçü Conor McGregor bu sene ilk 10’un dışında kaldı. Geçen yıl mayıs ayında Dustin Poirier ile karşılaştığı mücadeleyi kaybeden ve bacağı kırılan McGregor, o günden beri ringlerde yer alamadı.

Forbes’a göre en zengin 10 sporcu:

1- Lionel Messi – 130 milyon dolar

2- LeBron James – 121 milyon dolar

3- Cristiano Ronaldo – 115 milyon dolar

4- Neymar – 95 milyon dolar

5- Stephen Curry – 92.8 milyon dolar

6- Kevin Durant – 92 milyon dolar

7- Roger Federer – 90,7 milyon dolar

8- Canelo Alvarez – 90 milyon dolar

9- Tom Brady – 83.9 milyon dolar

10- Giannis Antetokounmpo – 80.9 milyon dolar