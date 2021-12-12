Formula 1’de şampiyon belli oluyor! Ya Verstappen ya da Hamilton

Formula 1'de bütün yıl devam eden heyecan yarış severlerin yanı sıra tüm spor severleri de ekran başına kilitleyecek! Max Verstappen ile Lewis Hamilton'ın tüm sezon boyunca süren çekişmesi, son yarışta şampiyonlukla sonuçlanacak.

Sozcu.com.tr

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Formula 1’de 2021 sezonunun şampiyonu son yarışta belli olacak. 5 yıldır son yarışa kalmayan şampiyonluk heyecanı, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull pilotu Max Verstappen arasında geçecek. İki pilot da son yarış öncesi 369.5 puana sahip.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de 58 tur üzerinden düzenlenecek ve TSİ 16.00’da başlayacak yarışa Red Bull’un Hollandalı pilotu Verstappen en ön sıradan başlayacak. Hamilton da sıralama turlarında 2. olduğu için şampiyonluk yarışına rakibinden geride başlayacak.

Efsane pilot Michael Schumacher ile aynı şampiyonluk sayısına sahip Lewis Hamilton, BAE’den zaferle ayrılıp Formula 1’de 8 kez şampiyon olan ilk ve tek pilot olarak tarihe geçmek istiyor. 36 yaşındaki pilotu daha önce Yas Marina Pisti’nde 5 kez yarış kazandı.

2008 yılının yanı sıra 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında şampiyon olan Hamilton’ın serisini 2016 yılında o dönem Mercedes’te takım arkadaşı olduğu Nico Rosberg bozdu İki pilot yine Abu Dhabi’ye kalan şampiyonluk yarışında kozlarını paylaşmış ve zafere ulaşan Rosberg olmuştu.

İKİ PİLOT DA PUAN ALAMAZSA?

Formula 1’in son yarışında herkes damalı bayrağı görmeye kilitlense de tüm yarış severler tarafından düşük bir ihtimal bulunuyor: İki pilotun da yarıştan puanla ayrılamaması. Bu durumda aynı puana sahip olan pilotların sezon içerisindeki yarış zaferlerine bakılacak.

Kariyerinin ilk şampiyonluğuna 24 yaşındaki çok yakın olan Max Verstappen bu sezon 9 yarış kazandı. Lewis Hamilton ise 8 kez damalı bayrağı en önde gören isim oldu.

MAX VERSTAPPEN TARİHE GEÇECEK

Max Verstappen yarışı rakibi Lewis Hamilton’ın önünde bitirmesi halinde Formula 1’in 34. farklı şampiyonu ve ilk Hollandalı pilotu olarak tarihe geçecek. Max’ın babası Jos Verstappen de eski bir Formula 1 pilotuydu.

SIRALAMA TURLARI SONRASINDAKİ SÖZLERİ

Pole pozisyonunu elde ettikten sonra açıklama yapan Verstappen, “İnanılmaz mutluyum! İstediğimiz tam olarak buydu ama işler bizim için hiç kolay olmadı. Aracı sıralama turlarında geliştirdik ve çok iyi bir iş başardık” ifadelerini kullandı.

Hamilton ise, rakibi Verstappen’in çok iyi bir tur attığını söyledi. İngiliz pilot, “Max, harika bir tur attı. Ona cevap veremedik. Pole pozisyonunu tamamen hak etti. Oldukça kuvvetli göründüğümüz anlar oldu. Lastikleri de düşününce iyi bir noktada olduğumuza inanıyorum. Daha hızlı gidemezdim. Max’ın tur zamanını geçemezdim” şeklinde konuştu.