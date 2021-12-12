Formula 1’de şampiyon Max Verstappen oldu! Tarihe geçen yarışı Hamilton kaybetti…
Formula 1’de 2021 sezonunun şampiyonu son yarışta Max Verstappen oldu... Tüm sezon boyunca Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında yaşanan müthiş çekişmede zafer Hollandalı pilot Verstappen'in oldu. Abu Dabi'deki nefes kesen yarışta Hamilton tarihe geçme fırsatını son turda kaybetti. Max Verstappen F1 şampiyonluğu kazanan ilk Hollandalı pilot oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 22. ve son yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapıldı. Başkent Abu Dabi’deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti’nde 58 tur sonunda şampiyonluğa ulaşan isim Red Bull pilotu Verstappen oldu.
Son yarışa puan puana (369,5) gelen Max Verstappen ile Lewis Hamilton, Abu Dabi Grand Prix’sinde dünya şampiyonu olmak için çıktı.
Efsane pilot Michael Schumacher ile aynı şampiyonluk sayısına sahip Lewis Hamilton, BAE'den zaferle ayrılıp Formula 1'de 8 kez şampiyon olan ilk ve tek pilot olarak tarihe geçmek istiyordu.
Nefes nefese geçen yarışın son turu müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Şampiyonluğa ulaşan Max Verstappen gözyaşlarına hakim olamadı.
RED BULL: “MAX VERSTAPPEN – YOU ARE WORLD CHAMPION!” #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/4oAei8sPR8
— Formula 1 (@F1) December 12, 2021
2008 yılının yanı sıra 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında şampiyon olan Hamilton'ın serisini 2016 yılında o dönem Mercedes'te takım arkadaşı olduğu Nico Rosberg bozdu İki pilot yine Abu Dhabi'ye kalan şampiyonluk yarışında kozlarını paylaşmış ve zafere ulaşan Rosberg olmuştu.
İŞTE TURLARDA YAŞANANLAR:
- 53. Tur: Güvenlik aracı piste girdi, Verstappen ve Perez yumuşak lastikleri taktı ve fark azaldı.
- 49. tur / Lewis Hamilton önde, Max Verstappen arkada. Max Verstappen, dörtlü kalabalık gruba tur bindirmeye yaklaştı. Fark 11 saniye…
- 48. tur / Bitime 10 tur kala Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki fark 13.3 saniye. Lewis Hamilton, Ocon’a tur bindirdi ve trafikten önünde sadece Alonso kaldı. Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 12.1 saniye.
- 45. tur / Lewis Hamilton, puan için savaşan tur farkı için Alonso, Ocon, Ricciardo, Leclerc grubuna yaklaştı. Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 13.9 saniye
- 44. tur / Lewis Hamilton’ın sert hamurları 29. turda, Max Verstappen’in 6. turda. Bitime 14 tur kaldı. Fark 13.9 saniyeye indi.
- 38. tur / Yeşil bayraklar çıktı ve Sanal Güvenlik Aracı sona erdi! HAM ile VER’in arasındaki fark 17.1 saniye… Red Bull pilotları yarışın son 20 turuna yeni lastiklerle giriyor.
- 37. tur / Red Bull, Verstappen’i bir kez daha pite çağırdı! Hollandalı pilot sert hamur lastiğini taktı.
- 36. tur / Sanal Güvenlik Aracı kararı! Pilotlar hızlarını yüzde 40 azaltacak ve pilotların birbirini geçmesi yasak!
- 35. tur / Raikkonen’den sonra bir diğer Alfa Romeo pilotu Giovinazzi de yarış dışı kaldı.
- 32. tur / Hamilton en hızlı turu attı ve VER ile farkı 5.3 saniyeye kadar çıkardı.
- 31. tur / Gelecek yıl Mercedes’te Hamilton’ın takım arkadaşı olacak George Russell da Williams ile son yarışını 31. turda tamamladı!
- 30. tur / Lider Hamilton, Verstappen ile farkı 4.2 saniye çıkardı.
- 27. tur / Efsane ve eski şampiyonlardan Kimi Raikkonen, yarışa veda ediyor! Fin pilot, 20 yıllık Formula 1 kariyeri attığı spin sonrasında sona erdi.
- 26. tur / 1. Hamilton, 2. Verstappen… Arada 2.9 saniye var. Hamilton her turda saniyenin 10’da 1’i kadar farkı açıyor.
- 21. tur / Red Bull’un taktiği işe yaradı! VER, HAM’ı yakaladı. Perez şimdi pite girdi. İlk ikide şampiyonluk adayları yer alıyor.
- 20. tur / Perez’in Hamilton savunması devam ediyor. Liderlik saniyeler içinde değişti. Perez’in HAM’ı yavaşlatma taktiği sonuç verdi.
- 18. tur / Verstappen, Sainz’ı geçerek 3. sıraya yükseldi. VER, HAM’ın 8 saniye gerisinde!
- 15. tur / Pitler sonrasında Perez 1. sıraya yükseldi. Hamilton da pit sonrasında 2. sırada yarışa döndü. 3. sırada Sainz ve 4. sırada Verstappen yer alıyor.
- 14. tur / Yumuşak lastikle mücadele eden VER pite girerek sert lastiğe geçiş yaptı.
- 8. tur / HAM, VER ile farkı 2.3 saniye çıkardı. İki pilot diğer sürücülerle farkı açıyor.
- 5. tur / 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Perez, 4. Sainz | HAM ile VER arasındaki fark 1.8 saniye…
- 1. tur / 7. virajda Verstappen’in geç fren yapmasıyla Hamilton temas yaşadı. Hamilton şikanı kaçırdı ve virajı keserek geçti. VER, HAM’den yerini istedi ancak yarış komiserleri HAM için incelemeye gerek yok dedi!
- 1. tur / Hamilton startta liderliği aldı! Şampiyonluk yarışı ilk virajla birlikte büyük heyecanla başladı
- 5 KIRMIZI IŞIK SÖNDÜ VE ŞAMPİYONLUK YARIŞI BAŞLADI!