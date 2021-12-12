Formula 1’de şampiyon Max Verstappen oldu! Tarihe geçen yarışı Hamilton kaybetti…

Formula 1’de 2021 sezonunun şampiyonu son yarışta Max Verstappen oldu... Tüm sezon boyunca Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında yaşanan müthiş çekişmede zafer Hollandalı pilot Verstappen'in oldu. Abu Dabi'deki nefes kesen yarışta Hamilton tarihe geçme fırsatını son turda kaybetti. Max Verstappen F1 şampiyonluğu kazanan ilk Hollandalı pilot oldu.

Sozcu.com.tr

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Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 22. ve son yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapıldı. Başkent Abu Dabi’deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti’nde 58 tur sonunda şampiyonluğa ulaşan isim Red Bull pilotu Verstappen oldu.

Son yarışa puan puana (369,5) gelen Max Verstappen ile Lewis Hamilton, Abu Dabi Grand Prix’sinde dünya şampiyonu olmak için çıktı.

Efsane pilot Michael Schumacher ile aynı şampiyonluk sayısına sahip Lewis Hamilton, BAE'den zaferle ayrılıp Formula 1'de 8 kez şampiyon olan ilk ve tek pilot olarak tarihe geçmek istiyordu.

Nefes nefese geçen yarışın son turu müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Şampiyonluğa ulaşan Max Verstappen gözyaşlarına hakim olamadı.

2008 yılının yanı sıra 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında şampiyon olan Hamilton'ın serisini 2016 yılında o dönem Mercedes'te takım arkadaşı olduğu Nico Rosberg bozdu İki pilot yine Abu Dhabi'ye kalan şampiyonluk yarışında kozlarını paylaşmış ve zafere ulaşan Rosberg olmuştu.

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