Formula 1’de sezonun son yarışında zirve rekorla Max Verstappen’in

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'ini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazanarak rekor kırdı.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda üst üste 3. kez şampiyonluğunu 18. etapta ilan eden Verstappen, 5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılan Abu Dabi Grand Prix’inde damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Pilotlar klasmanını 575 puanla zirvede tamamlayan Verstappen, en yakın takipçisi ve takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez’in (285) iki katından fazla puan toplayarak rekor kırdı. 26 yaşındaki pilot, bu sezon 22 yarışın 19’undan zaferle ayrılırken, Sergio Perez’in 2, Ferrari sürücüsü Carlos Sainz’ın bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix’si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Takımlar klasmanında Red Bull’un dominasyonunu kıramayan Mercedes, 2011 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu yarış kazanamadan kapattı. Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son iki sezonda podyumun zirvesine çıkamadı.

Formula 1’de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde: