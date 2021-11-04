Frankfurt 90+1’de kazandı, Fenerbahçe’nin grubu karıştı

Fenerbahçe'nin yer aldığı Avrupa Ligi D Grubu'nda Frankfurt ile Olympiakos Yunanistan'da karşı karşıya geldi. Maçın 90+1. dakikasında gelen golle grupta dengeler karıştı.

Sozcu.com.tr

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UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin yer aldığı D Grubu’nda, Eintracht Frankfurt ve Olympiakos kozlarını paylaştı. Maçta geriye düşen Frankfurt, 90+1’de attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı ve grupta kartları adeta yeniden dağıttı.

Mücadelenin 12. dakikasında Youssef El Arabi’nin golüyle 1-0 öne geçen Olympiakos, 17. dakikada Daichi Kamada’ya engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda iki takım da birçok fırsattan yararlanamadı ancak, 90+1’de Jens Petter Hauge’nin bolüyle Frankfurt sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Frankfurt 10 puanla liderlik koltuğuna otururken Olympiakos 6 puanda kaldı ve Fenerbahçe’nin grubu ikinci sırada bitirme şansı artmış oldu.