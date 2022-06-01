Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Liverpool taraftarından özür diledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool taraftarları ve Fransız polisi arasında yaşanan rezalet hakkında görüşlerini bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Real Madrid ve Liverpool arasında Paris’te oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde, maça biletsiz veya sahte biletle girmek isteyen İngiliz taraftarlar ve Fransız polisi arasında olaylar yaşanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaşanan skandal nedeniyle üzgün olduğu ve İngiliz taraftarlara ‘Pardon’ dediği belirtildi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivia Gregoire, konunun Çarşamba günü Elysee başkanlık sarayındaki Kabine toplantısında gündeme geldiğini açıkladı. Gazetecilere konuşan ve Cumhurbaşkanı Macron’un yaşadığı üzüntüyü dile getiren Gregoire, “Organizasyonu daha iyi yapabilir miydik? Evet. Özellikle gelecekteki spor etkinliklerini açısından kesinlikle bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi finali öncesi stat dışında yaşananlar, Fransa’nın önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kabiliyeti konusunda endişelere yol açtı. Fransa, önümüzdeki yıl Rugby Dünya Kupası’na ve 2024 Olimpiyatları’nı düzenleyecek.

SARI YELEKLİLER AKILLARDA

Stat dışında yaşanan olaylarda orantısız güç kullanan Fransız polisi, yaşlı ve çocuk ayırt etmeden göz yaşartıcı bomba kullandı. Son yıllarda ‘Sarı Yelekliler’in hükümete karşı düzenlediği protestolar sırasında, Fransız polisinin vahşi uygulamalara imza attığı biliniyor.

5 BİN TARAFTAR İFADE VERDİ

Liverpool CEO’su Billy Hogan, finale katılmak için Fransa’ya seyahat eden yaklaşık 5 bin taraftarın ifadesine başvurduklarını söylerken, Fransız polisinin yaptıkları karşısında dehşete düştüğünü ifade etti.

Fransız Futbol Federasyonu’na göre, biletsiz veya sahte biletli 35 bin kişi Stade de France’a girmeye çalıştı. Bu nedenle stadyuma erişimin engellendiği ve gerçek bileti olan taraftarların stada girmesini önleyerek kargaşa yaratıldığı belirtildi.

‘MACRON PARDON DİYOR’

Hükümet Sözcüsü Gregoire, “Babalar ve anneler çocukları ile bekledikleri bir maça gidemedikleri için nefret duyuyor olabilirler. Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetimiz bu insanlar için üzgün ve özürlerini iletiyor” dedi.

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