Fransa’da Türk derbisi! Cengiz Ünder’den müthiş gol

Fransa'da Marsilya ile Lille arasında oynanan karşılaşma berabere sonuçlandı. Lille'de Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, Marsilya'da ise Cengiz Ünder forma giydi. Cengiz Ünder, attığı golle takımına puanı getirdi.

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Fransa Ligue 1’in 21. haftasında Marsilya, sahasında Lille’i konuk etti. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona ererken, Cengiz Ünder Marsilya’ya puanı getiren golü kaydetti. Lille, Benjamin Andre’nin iki dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atılması nedeniyle mücadeleyi uzun süre 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Maça konuk ekip Lille iyi başladı. Lille, 15. dakikada Sven Botman’ın attığı golle skor avantajını eline geçirdi. Ancak Andre’nin 30 ve 32. dakikalarda peş peşe gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Lille, yine de soyunma odasına 1-0 önde girmeyi başardı.

KİLİDİ CENGİZ ÜNDER AÇTI

İkinci yarıda da eksik olmasına rağmen iyi savunma yapan Lille, uzun süre Marsilya’nın gol bulmasına engel oldu. Ancak kilidi, Milli yıldız Cengiz Ünder açtı. 75. dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder, attığı mükemmel golle takımına beraberliği getirdi.

Cengiz Ünder, sağ ayak içiyle topu yan ağlara konduruyor… #Ligue1UberEats pic.twitter.com/2IIJQdEvSc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 16, 2022

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi. Maça Lille’de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11’de başlarken, Yusuf Yazıcı kadroda yer almadı. Zeki Çelik 90 dakika oynarken, Burak Yılmaz 72. dakikada yerini Gabriel Gudmundsson’a bıraktı. Marsilya’da ise ilk 11’de sahaya çıkan Cengiz Ünder, 90 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla Marsilya puanını 37’ye, Lille ise 29’a yükseltti.