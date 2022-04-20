Fulham yeniden Premier Lig’de
İngiltere Championship'in 43'üncü haftasında sahasında Preston North End'i mağlup eden Fulham, bir yıllık aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
İngiltere Championship’in 43’üncü haftasında Fulham sahasında Preston North End’i konuk etti.
Craven Cottage’de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip; 9 ve 31’inci dakikalarda Mitrovic ile 34’üncü dakikada Carvalho’nun bulduğu gollerle 3-0 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla puanını 86’ya yükselten Fulham, üçüncü sıra ile arasındaki puan farkını 13’e çıkartarak bitime 3 hafta kala Premier Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Fulham, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 38 maç sonrasında topladığı 28 puanla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı.