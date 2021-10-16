Futbolda devre arası uzuyor! İlk uygulama 27 Ekim’de…

Futbol maçlarının devre arasındaki sürenin uzatılması yönünde yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Daha önce Avrupa'da denenen ancak protesto ile karşılaşan uygulama, 27 Ekim'de Güney Amerika'da yeniden gündeme geldi.

Ali GÜLEN

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Futbolda devre arasındaki 15 dakikalık sürenin 25 dakikaya ya da en azından 20 dakikaya çıkarılması için denemeler başlatılıyor. Uluslar Arası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) yöneticileri, 27 Ekim günü bunun ilk uygulamasını Güney Amerika'da yapmayı planlıyor. 27 Kasım günü Palmeiras ve Flamengo arasında oynanacak Güney Amerika Şampiyonlar Ligi Copa Libertadores'in devre arasının 25 dakikaya uzatılması için FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yazılı bir başvuru yapıldı.

AVRUPA'DA DENENMİŞTİ

Bu 12 yıllık bir aradan sonra ilk deneme olacak. FIFA, Almanya'daki kupa finalinde bunu 20 dakika ile denemiş ama seyircinin yoğun ıslıklı protestosu ve „Devre arasında para kazanmayı planlıyorsunuz“ tepkileriyle geri adım atmıştı.

Bu yeni kural iyi işler ve olumlu geri dönüşler olursa, kısa süre içinde diğer bölgelere de yayılacak. Hedef, hem devre arası şovlar artırılması, hem de uzun süre dinlenme ile futbolda kalitenin artması sağlanması. Devre aralarının uzun olduğu, bol bol şovların yapıldığı Süper Bowl maçları buna örnek gösteriliyor.