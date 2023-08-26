Gabri Veiga, Napoli’yi reddetti, Al-Ahli ile anlaştı

Sürpriz bir kararla Napoli'nin elinden kaçan Gabri Veiga, Al-Ahli'ye imza attı. 2027'ye kadar Suudi ekiple anlaşan yıldız oyuncunun yıllık kazancı da belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Sadece birkaç gün önce Gabri Veiga Napoli’den bir adım uzaktaydı. İspanyol orta saha oyuncusunun Rudi Garcia’nın ekibine transfer olmasına ramak kalmıştı. Ancak sonunda Al-Ahli’nin belirleyici oldu ve Suudilerin atağı oyuncuyu Aurelio De Laurentiis’in elinden kaptı.

Al-Ahli Gabri Veiga’nın transferini resmen duyurdu. Bunu, bazı Avrupa şehirlerinin görüntülerinin gösterildiği ve ardından İspanyol orta saha oyuncusunun yeni kulübünün formasıyla göründüğü özel bir tanıtım videosuyla yaptı.

Celta Vigo’dan ayrılan ve 2027 yılına kadar yılda yaklaşık 12.5 milyon Euro kazanacak olan 2002 doğumlu oyuncu, İspanya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösteriliyor.