Galatasaray-Barcelona maçı önce sosyal medyada başladı!

Galatasaray ile Barcelona, Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesinde sosyal medyadan paylaşımlara başladı.

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Spor Toto Süper Lig’deki derbi karşılaşmasında Beşiktaş’ı 2-1 yenerek Barcelona maçı öncesi moralleri yükselten Galatasaray’da rövanş bekleniyor.

Camp Nou’da Barcelona ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final bileti için 52 bin taraftarı önünde dünya devini ağırlayacak. Perşembe günü oynanacak maç öncesi iki kulüp sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Barcelona, İstanbul videosunu paylaştığı tweet’te “Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye” ifadelerini kullandı.

Galatasaray da rakibine “Sizi İstanbul’un en güzel manzarasında ağırlamaktan mutluluk duyacağız” ifadeleriyle stadının coşku dolu fotoğrafıyla cevap verdi.