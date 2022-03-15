SPOR
Abone Ol

Galatasaray-Barcelona maçı önce sosyal medyada başladı!

Galatasaray ile Barcelona, Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesinde sosyal medyadan paylaşımlara başladı.

Yayınlanma: 19:41 - 15 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Galatasaray-Barcelona maçı önce sosyal medyada başladı!

Spor Toto Süper Lig’deki derbi karşılaşmasında Beşiktaş’ı 2-1 yenerek Barcelona maçı öncesi moralleri yükselten Galatasaray’da rövanş bekleniyor.

Camp Nou’da Barcelona ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final bileti için 52 bin taraftarı önünde dünya devini ağırlayacak. Perşembe günü oynanacak maç öncesi iki kulüp sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Barcelona, İstanbul videosunu paylaştığı tweet’te “Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye” ifadelerini kullandı.

Galatasaray da rakibine “Sizi İstanbul’un en güzel manzarasında ağırlamaktan mutluluk duyacağız” ifadeleriyle stadının coşku dolu fotoğrafıyla cevap verdi.

Galatasaray-Barcelona maçını Daniele Orsato yönetecek İlginizi Çekebilir Galatasaray-Barcelona maçını Daniele Orsato yönetecek
Avrupa Barcelona Beşiktaş Dünya Galatasaray istanbul Perşembe sosyal medya Spor Toto Süper Lig Süper Lig Türkiye tweet UEFA UEFA Avrupa Ligi