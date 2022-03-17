Galatasaray-Barcelona maçının ülke puanı için anlamı!

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maç, Türkiye'nin UEFA'daki sıralaması ve kulüplerin Avrupa'daki macerası açısından hayati önem taşıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa’daki tek temsilcimiz Galatasaray, Barcelona’yı yenerek Avrupa Ligi çeyrek finaline yükselirse, ülkemize 600 puan kazandıracak ve UEFA sıralamasında ilk 15’te yer alma mücadelesinde nefes aldıracak. Aksi halde Türk futbolunu Avrupa’da karanlık günler bekleyecek.

An itibariyle 27.100 puanla 19. sırada yer alan Türkiye, Galatasaray’ın Avrupa’dan elenmesi halinde ilk 15’te yer alma hayalini rafa kaldıracak. Bu durumda; 2023-24 sezonunda Avrupa’ya 5 yerine 4 takımla, Şampiyonlar Ligi’ne ise, 2 yerine 1 takımla katılacağız. Avrupa Ligi’ne de hiç takım gönderemeyeceğiz.

İLK 15’TE YER ALIRSAK…

Ancak ülkeler sıralamasında ilk 15’te yer almamız halinde; 2023-24 sezonunda Süper Lig şampiyonu ve ikincisi Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu oynayacak. Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turuna katılırken, lig üçüncüsü ve dördüncüsü ise, Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda mücadele edecek.

İlk 15’e giremememiz durumunda ise; Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme turuna katılacak. Lig ikincisi, üçüncüsü ve Türkiye Kupası şampiyonu da Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda boy gösterecek.

İlginizi Çekebilir Galatasaray-Barcelona maçı muhtemel 11'ler