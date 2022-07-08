Galatasaray, Mohamed’in satın alma bedelini ödedi

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma ödemesini oyuncunun kulübü Zamalek'e yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray Kulübü 1 Şubat 2021’de satın alma opsiyonlu kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in opsiyonunu kullandı. Galatasaray, 1.5 yıllığına Zamalek’ten kiraladığı Mohamed’in 4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonunu ödeyerek, oyuncunun bonservisini aldı.

ARALIK’TA 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Sarı Kırmızılı ekip, Aralık 2021’de Mısırlı forvetle 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını, Zamalek’e 1 Temmuz 2022 tarihinde 4 milyon dolar ödeme yapılacağını KAP’a bildirmişti. Mohamed, 2022-2023 sezonu için 900 bin Dolar, 2023-2024 için 1 milyon Dolar, 2024-2025 için ise 1 milyon 200 bin Dolar sabit ücret alacak.

İlk sezonunda 17 maçta 9 gol atan Mohamed, 27 Aralık’ta Galatasaray'la 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ancak bu sezon form tutamayan Mostafa Mohamed, oynadığı 40 maçta sadece 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

GOMIS'İN GERİSİNDE KALDI

Domenec Torrent döneminde kadroya girmekte zorlanan Mısırlı golcü, Fransız forvet Bafetimbi Gomis'in arkasında kaldı.